Многие считают, что личность человека не меняется с возрастом — будто она застывает навсегда, как портрет. Эта идея давно укоренилась и в повседневных разговорах, и даже в некоторых научных кругах. Ее часто подкрепляют поговорками вроде «Горбатого могила исправит» и используют в спорах о воспитании, психотерапии и карьерном росте. Но действительно ли это так?

Меняется ли личность?

Недавнее масштабное исследование, призванное поставить под сомнение общепринятые догмы, собрало уникальный комплекс данных: онлайн-опрос 887 жителей США и результаты восьми крупных лонгитюдных панельных проектов, охвативших в общей сложности 166 971 человека разного пола, возраста и социального статуса. Цель ученых была амбициозна — не только измерить, как жители представляют себе изменения личности, но и сравнить эти представления с реальным ходом перемен.

В начале работы участники опроса оценивали, насколько, по их мнению, изменяются различные характеристики человека с возрастом. Личностные черты оказались на «хвосте» списка: респонденты предположили, что они меняются в среднем на 10–15% за всю жизнь, тогда как субъективное здоровье и благополучие — на 30–40%, а посещение религиозных служб — почти в два раза сильнее.

Перейдя к лонгитюдным данным, исследователи проследили реальные траектории изменений по шкалам «Экстраверсия–интроверсия», «Добросовестность», «Открытость опыту», «Доброжелательность» и «Нейротизм», а также по показателям удовлетворенности жизнью, самооценки, ощущения собственного здоровья и социальной активности.

Ожидания и реальность

И вот главное открытие: за 20–30 лет взрослой жизни личностные черты демонстрировали изменения на уровне 25–35% — практически наравне с другими важнейшими аспектами бытия, а в некоторых группах (например, у людей, переживших крупные жизненные кризисы) по степени трансформации даже превосходили их. Это значит, что всего 4-5 лет достаточно, чтобы личность человека изменилась на 100%.

Таким образом, представления большинства людей оказались в корне неверными: они недооценивали гибкость характера и переоценивали ее стабильность.

Почему это важно? Убеждение в «неизменности» собственного «я» серьезно ограничивает мотивацию к личностному росту, снижает эффект психологических интервенций и терапевтических программ. Человек, уверенный, что с годами он «всего лишь закоснел», реже берется за освоение новых навыков, хуже адаптируется к кризисам и меньше верит в возможности саморазвития.

Именно поэтому результаты исследования открывают поистине революционные перспективы. Признание пластичности личности дает мощный ресурс для изменения не только отдельных привычек, но и глубинных мотиваций и ценностей.

Программы обучения, коучинг, психотерапия и даже государственные социальные проекты могут использовать эти данные для разработки более эффективных стратегий, позволяющих людям оставаться гибкими, открытыми новому и способными к позитивным изменениям на любом этапе жизни.

Пора распрощаться со стереотипом «каким был — таким и останешься» и начать активнее распространять факты, подтвержденные тысячами интервью и десятилетиями наблюдений. Личность не статична — она эволюционирует вместе с опытом, окружением и целями.