Возраст топ-менеджмента и дата основания бизнеса оказались значимыми факторами, влияющими на распространенность удаленной работы. Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований (NBER) США, сотрудники компаний с более молодыми руководителями и недавно созданных фирм проводят вне офиса существенно больше времени.

Amy Hirschi/Unsplash

Аналитики выявили корреляцию между возрастом лидера и гибкостью формата занятости. В организациях, где руководитель моложе 30 лет, сотрудники в среднем работают из дома 1,4 дня в неделю. Для сравнения, в компаниях, которыми управляют люди старше 60 лет, этот показатель составляет 1,1 дня.

Однако ключевым фактором исследователи называют не столько возраст менеджмента, сколько «возраст» самой компании. Стартапы, основанные после 2015 года, предоставляют возможность трудиться удаленно примерно в два раза чаще, чем предприятия, созданные до 1990 года.

Наиболее высокая доля удаленной занятости зафиксирована в компаниях 2020 года — в среднем 1,74 дня в неделю. У их последователей, появившихся в 2021–2025 годах, этот показатель составляет 1,6 дня, что значительно превышает средние 0,9 дня в организациях с датой основания ранее 1980 года.

Авторы работы отмечают, что разрыв в показателях, связанный с возрастом руководителя, сокращается, если учитывать год основания фирмы. Это позволяет предположить, что именно дата создания бизнеса играет определяющую роль в формировании политики присутствия.

Кроме того, исследователи прогнозируют возможный естественный рост доли удаленных сотрудников в долгосрочной перспективе. Это связывают с естественным обновлением рыночной среды: согласно статистике Бюро труда США, около половины американских стартапов закрываются в течение первых пяти лет, а приходящие им на смену новые компании изначально демонстрируют большую лояльность к гибким форматам работы.

