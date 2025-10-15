Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор, который, по мнению защиты, мог быть написан с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Адвокаты представили экспертизу лингвиста, выявившую в тексте признаки работы нейросети, однако апелляция указала, что применение ИИ в правосудии не регламентировано законом.

Защита обжаловала решение Ейского горсуда, признавшего виновными в получении взятки двух полицейских. Они получили по семь лет за то, что скрыли факт обнаружения 1,3 т контрафактного алкоголя в компании в Ейске, получив за это 300 тыс. руб.

Адвокат Алексей Аванесян обратил внимание на необычные формулировки в документе. Суд назвал защитников «целой плеядой», писал, что подсудимые «чудесным образом» участвовали в проверках, а одного из них характеризовал как «решительное должностное лицо». Юрист направил пять подозрительных фрагментов лингвисту для анализа.

Эксперт выявил в тексте смешение стилей, несоблюдение жанровых особенностей приговора, «пустую массивность текста» и «неестественные» конструкции. Специалист пришел к выводу, что фрагменты с большой вероятностью созданы искусственным интеллектом.

Краевая коллегия по уголовным делам отклонила жалобу, указав, что судебный акт «изложен в ясных и понятных выражениях», а стилистика не влияет на законность решения и не противоречит УПК.

Аванесян пояснил, что обжаловал приговор не потому, что против использования ИИ, а из-за неопределенности в этом вопросе. Он добавил, что готов поддержать написание приговоров нейросетями, если они будут создавать документ полностью, без возможности человека изымать «неудобные» фрагменты.

В управлении МВД по Краснодарскому краю газете заявили, что следователи не используют нейросети: большинство не умеют ими пользоваться, служебные компьютеры не подключены к интернету, а закон не предусматривает составление процессуальных документов кем-то, кроме следователя.