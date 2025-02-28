Ультраобработанные продукты не просто вредны для здоровья — они могут заставить человека стареть быстрее. Масштабное исследование показало, что люди, которые потребляли большое количество этих продуктов, имели ускоренный биологический возраст, то есть их тела были старше, чем их фактические годы.

Проанализировав более 22 000 участников, исследователи обнаружили, что люди, которые потребляли больше ультраобработанных продуктов, были биологически старше своего хронологического возраста. Результаты показывают, что промышленная обработка и добавки могут нарушать ключевые физиологические функции, что приводит к более быстрому старению на клеточном уровне.

Итальянские исследователи проанализировали данные участников исследования Moli-sani, одного из крупнейших в Европе исследований здоровья населения. Они использовали более 30 биомаркеров крови для оценки биологического возраста, который — в отличие от хронологического возраста, основанного на дате рождения — отражает истинное физиологическое состояние организма, включая здоровье органов, тканей и систем. Это означает, что биологический возраст человека может быть выше или ниже его фактического возраста.

Используя подробный вопросник по частоте употребления пищи, исследователи смогли оценить потребление участниками ультраобработанных продуктов, то есть продуктов, приготовленных частично или полностью из веществ, которые обычно не используются на кухне (например, гидролизованные белки, мальтодекстрины, гидрогенизированные жиры), которые содержат различные добавки, такие как красители, консерванты, антиоксиданты, антислеживатели, усилители вкуса и подсластители.

Ультраобработанные продукты включают не только упакованные закуски или сладкие напитки, но и, по-видимому, «безвредные» продукты, такие как хлеб массового производства или упакованный, фруктовый йогурт, некоторые хлопья для завтрака или заменители мяса, и это лишь несколько примеров.

Биологическое старение — это, по сути, «внутренние часы» человеческого организма, которые могут идти быстрее или медленнее, чем годы, отмеченные в календаре, отражая истинное состояние здоровья организма.

«Наши данные, — говорит Симона Эспозито, научный сотрудник Исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики и первый автор исследования, — показывают, что высокое потребление ультраобработанных продуктов не только оказывает негативное влияние на здоровье в целом, но и может ускорить само старение, что указывает на связь, выходящую за рамки низкого качества питательных веществ этих продуктов».

«Механизмы, посредством которых ультраобработанные продукты могут быть вредны для здоровья человека, пока не совсем ясны», — объясняет исследователь Мариалаура Боначчио, эпидемиолог-диетолог из Исследовательского подразделения эпидемиологии и профилактики IRCCS Neuromed.

«Помимо того, что эти продукты неадекватны с точки зрения питания, богаты сахарами, солью и насыщенными или трансжирами, они подвергаются интенсивной промышленной обработке, которая фактически изменяет их пищевую матрицу с последующей потерей питательных веществ и клетчатки. Это может иметь важные последствия для ряда физиологических функций, включая метаболизм глюкозы, а также состав и функциональность микробиоты кишечника. Кроме того, эти продукты часто упаковываются в пластиковую упаковку, становясь, таким образом, носителями веществ, токсичных для организма», — добавляет она.

До этого ученые назвали диету, которая способна нанести вред почкам. Речь идет о диете йо-йо, она подразумевает постоянную потерю и набор веса с течением времени. Такое питание затрагивает большую часть населения, и, по оценкам, до 35% мужчин и 55% женщин сталкиваются с этой моделью.