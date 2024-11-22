Продукт животного происхождения, который содержит большое количество холестерина и входит в рацион питания миллиардов людей по всему миру, не так вреден для здоровья, как принято думать. Более того, он может быть полезен для организма.

Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего обнаружили, что употребление от двух до четырех яиц в неделю связано с понижением уровня холестерина в крови. Этот анализ основан на данных исследования здорового старения, начатого в 1988 году, в рамках которого в течение четырех лет оценивались три аспекта когнитивной функции у людей среднего и старшего возраста.

У женщин, участвовавших в исследовании, среди тех, кто ел больше яиц, наблюдалось меньшее снижение кратковременной и долговременной памяти. Однако у мужчин, употреблявших больше яиц, такой связи обнаружено не было. Тем не менее другой анализ данных, проведенный с использованием той же базы, но среди группы, охватывающей другое десятилетие, показал, что мужчины, потреблявшие больше яиц, показывали лучшие результаты на когнитивных тестах, в то время как для женщин такая связь не была выявлена. Это свидетельствует о наличии других факторов, влияющих на результаты, которые требуют дальнейшего изучения.

Донна Криц-Силверстайн и Рики Беттанкур, ученые в области общественного здравоохранения из Университета Калифорнии в Сан-Диего, утверждают, что, несмотря на высокое содержание холестерина в яйцах, они не только не наносят вреда здоровью, но и могут даже способствовать поддержанию когнитивных функций с течением времени. На протяжении полувека людям рекомендовали избегать животной пищи, такой как яйца, масло или сливки, полагая, что эти продукты увеличивают уровень холестерина в крови, что, в свою очередь, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя эта рекомендация может оставаться актуальной для некоторых людей с определенными заболеваниями, такими как диабет, новые данные свидетельствуют о том, что именно насыщенные жиры, сахар и натрий являются основными причинами образования бляшек в артериях. Во многих продуктах содержится значительное количество насыщенных жиров, однако яйца и моллюски являются исключением, в зависимости от способа их приготовления.

На самом деле, яйца являются продуктами с низким содержанием жиров, высоким содержанием белка и высокой питательной ценностью, которые, как предполагается, могут снижать уровень холестерина в организме, что, в свою очередь, способствует защите от когнитивного упадка. Возможно, это одна из причин, по которой в недавнем анализе употребление яиц было связано с небольшим улучшением результатов когнитивных тестов среди женщин, однако для более глубокого изучения этой связи необходимы дополнительные исследования.

Криц-Силверстайн и Беттанкур отмечают в своей статье, что яйца богаты белками, аминокислотами и холестерином, эти компоненты могут оказывать положительное влияние на сохранение структуры и функции нейронов в мозге.

Яйца содержат полезные вещества, такие как каротиноиды, которые могут помочь улучшить память и внимание. Они также богаты холином — веществом, которое нужно для производства важного нейромедиатора, отвечающего за связь между нервными клетками. Криц-Силверстайн и Беттанкур отмечают: «перекрестные исследования показали, что люди с более высоким потреблением холина и те, у кого наблюдаются более высокие концентрации холина в плазме, демонстрируют лучшие результаты по нескольким показателям когнитивной функции».

О пользе яиц с точки зрения питания остается еще много вопросов, на которые нужно найти ответы, однако недавние исследования подтверждают, что высокий уровень холестерина в продукте не всегда означает, что он вреден для организма.

Исследователи обнаружили, что ограничение приема пищи в течение 10 часов в день повышает важные показатели здоровья сердца. По оценкам специалистов, более трети взрослого населения США страдают метаболическим синдромом — совокупностью медицинских состояний, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.