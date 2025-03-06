По данным Техасского департамента здравоохранения штата, с конца января в Западном Техасе было выявлено 146 случаев кори. 20 пациентов были госпитализированы, а ребенок школьного возраста, непривитый от кори, умер. По данным USA Today, вспышки кори с тех пор распространились на другие части США, включая Нью-Мексико, Нью-Джерси и Джорджию.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний определяют статус «вспышки» как наличие трех или более связанных между собой случаев заболевания. Корь очень заразна и передается воздушно-капельным путем. Человек, инфицированный вирусом, может распространять его через кашель, чихание и разговор. «Если один человек болен, до 9 из 10 человек поблизости заразятся, если они не защищены», — сообщает CDC.

Текущее количество случаев кори очень тревожно, говорит Фредерик Бертли, генеральный директор и президент Центра науки и промышленности и ведущий преподаватель естественных наук с опытом работы в области иммунологии.

«Людям следует беспокоиться как в США, так и во всем мире, — заявил Бертли в программе CNBC Make It. — Если говорить в перспективе, в прошлом году [в США] у нас было 285 случаев. Это за весь год, 12 месяцев. Мы даже не закончили первый квартал [2025 года]. Мы только начинаем март, а нас уже 164. И у нас уже была смерть. У нас не было ни одного случая смерти от кори с 2015 года в Соединенных Штатах Америки».

Корь может поражать людей всех возрастов, но наибольший риск она представляет для детей, особенно младше пяти лет.

Бертли и доктор Адам Дж. Ратнер, директор отделения детских инфекционных заболеваний в больнице Langone Health при Нью-Йоркском университете, рассказали, как защитить себя и своих детей от кори.

«Лучший способ защитить себя или своих детей от кори — это сделать прививку, и рекомендуется сделать две дозы вакцины», — говорит Ратнер, который также является автором книги о кори под названием Booster Shots.

Вакцинация против кори обычно проводится детям по следующему графику:

первая доза: в возрасте от 12 до 15 месяцев,

вторая доза: в возрасте от четырех до шести лет.

На сайте Американской академии педиатрии для родителей говорится: «Если вы живете в сообществе, где произошла вспышка заболевания, или путешествуете за границу, ваш ребенок может быть вакцинирован уже в возрасте 6 месяцев. Поговорите со своим педиатром, если это применимо к вам».

Получение обеих доз вакцины против кори «обычно защищает людей от кори на всю жизнь», утверждают в CDC.

«Это абсолютно безопасная вакцина, о которой имеются данные за более чем шесть десятилетий, — добавляет Бертли. — Если вы взрослый человек и никогда не были вакцинированы, вам следует сделать одну прививку. Даже одна доза поможет вам с точки зрения эффективности. Но затем вы можете сделать вторую прививку, если захотите, будучи старше, и вы будете защищены на 98%».

«Что делать, если я не знаю, делали ли мне когда-либо прививку от кори?»

В качестве первого шага для определения того, были ли вы привиты от кори, Ратнер рекомендует поговорить с вашим врачом, у которого могут быть записи о ваших предыдущих прививках. У ваших родителей также могут быть записи о ваших прививках, если вы не можете их найти.

В вашей медицинской карте вакцина от кори будет обозначена как «MMR» или «MMRV». «Если они действительно не могут в этом разобраться, то, вероятно, имеет смысл просто сделать прививку от кори, эпидемического паротита и краснухи, поскольку она не опасна, даже если вы уже переболели ею раньше», — говорит Ратнер.

Бертли говорит, что также можно обратиться к своему лечащему врачу, чтобы сдать кровь на анализ на антитела. «Они смогут сказать вам: “О, да, вы, должно быть, были вакцинированы, потому что у вас есть антитела”. Или: “Знаете что, у вас очень низкие антитела. Вы, вероятно, никогда не были вакцинированы”».

Нужна ли пожилым людям ревакцинация против кори?

Как правило, врачи не рекомендуют повторные дозы людям, которые уже переболели корью или уже получили две дозы вакцины, говорит Ратнер. «Для некоторых вакцин нужны ревакцинации, но корь к ним не относится».

Бертли говорит, что если вы пожилой человек и у вас есть проблемы со здоровьем, нет ничего плохого в том, чтобы пройти тест на антитела, чтобы определить, достаточно ли у вас антител к кори.

Согласно другому новому исследованию, в знаниях общественности обнаружены существенные пробелы. Некоторые люди ошибочно считают, что ВПЧ касается только женщин, а другие думают, что болезнь обязательно проявится через симптомы. Эксперты подчеркивают острую необходимость вакцинации, которая может предотвратить до 90% этого вида рака, однако слишком мало людей ею пользуются. Учитывая быстрый рост числа случаев рака, связанных с ВПЧ, особенно среди мужчин среднего возраста, осведомленность и действие становятся важнее, чем когда-либо.