Потребление более 45% дневной нормы калорий после 17:00 нарушает уровень глюкозы в организме и несет серьезные риски для здоровья. Новое исследование подтвердило суждение о том, что лучший вариант — это легкий и ранний ужин.

Научную работу проводила команда Университета Южной Калифорнии. Принято считать, что поздний ужин способствует набору веса. Это связано с тем, что люди склонны выбирать более вредные варианты в ночное время, поскольку гормоны, регулирующие чувство голода и сытости, меняются, если человек не успел поесть до наступления темноты.

В результате исследователи выяснили, что само время приема пищи может негативно влиять на метаболизм глюкозы — вне зависимости от количества потребленных калорий, веса и содержания жира в организме человека.

«Поддержание глюкозы на высоком уровне в течение длительного времени приводит к таким последствиям, как повышенный риск прогрессирования диабета 2-го типа, увеличение сердечно-сосудистого риска из-за повреждения кровеносных сосудов, а также усиление хронического воспаления, которое усугубляет сердечно-сосудистые и метаболические нарушения», — говорит доктор Диана Диас Риццоло.

В исследовании приняли участие 26 человек в возрасте от 50 до 70 лет с избыточным весом или ожирением, преддиабетом или диабетом 2-го типа. Участники сравнили уровень толерантности к глюкозе и были разделены на две группы: ранние едоки и поздние едоки, потреблявшие 45% и более калорий после 17:00.

Обе группы потребляли одинаковое количество калорий и одинаковые продукты в течение дня, но делали это в разное время. Участники использовали мобильное приложение, чтобы записывать приемы пищи в режиме реального времени.

Главный вывод исследования — поздние едоки хуже переносили глюкозу, независимо от их веса и состава рациона. Также выяснилось, что они были склонны употреблять большее количество углеводов и жиров в вечернее время.

Диас Риццоло, эксперт по проблемам ожирения, диабета и старения, объяснила, что способность организма метаболизировать глюкозу ночью ограничена. Это происходит в результате того, что секреция инсулина снижается, а чувствительность клеток к этому гормону уменьшается из-за циркадного ритма. Он в свою очередь определяется центральными часами в человеческом мозге, согласованными с дневным и ночным временем.

«До сих пор личные решения в области питания ограничивались двумя основными вопросами: сколько мы едим и какие продукты выбираем. Благодаря этому исследованию все большее значение для кардиометаболического здоровья начинает приобретать новый фактор: время, когда мы едим», — говорит Диас Риццоло.

Принимая во внимание результаты исследования, исследователи советует употреблять пищу преимущественно в светлое время суток. По их словам, самый высокий уровень потребления калорий в течение дня должен приходиться на завтрак и обед, а не на чаепитие и ужин.

Диас Риццоло также рекомендует избегать употребления ультра-переработанных продуктов, фастфуда и пищи с высоким содержанием углеводов, особенно в ночное время.

Ранее исследователи обнаружили, что ограничение приема пищи в течение 10 часов в день повышает важные показатели здоровья сердца. В ходе клинического анализа было обнаружено, что форма прерывистого голодания может улучшить состояние здоровья людей с диагнозом метаболический синдром и преддиабет.