Центральный банк введет ограничения на использование платежных карт с истекшим сроком действия. Ранее банки продлевали сроки работы таких карт или же делали их бессрочными, однако теперь от этого отказались в целях борьбы с мошенничеством.

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По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Анны Бакиной, количество просроченных карт постепенно снижается, так как банки работают над их замещением. При этом нужно помнить, что срок действия карты — это один из элементов, который препятствует мошенническим действиям в сфере онлайн-платежей и транзакций.

«Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить. Потому что, во-первых, не такое большое количество карт осталось. Ну и, в общем-то, мы видим, что необходимость в этом в текущих условиях отпадает. Мы просто заранее объявим [срок ограничения] для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток [карт] завершить», — сказала Бакина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Российские банки и Национальная система платежных карт продлили срок действия выпущенных карт весной 2022 года после ухода Visa и Mastercard из России. Это было сделано, чтобы преодолеть дефицит пластика и чипов, необходимых для изготовления карт.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ готовит масштабные изменения в регулировании банковских карт, которые вступят в силу уже осенью 2025 года. Согласно новым правилам, каждый клиент сможет оформить не более 20 банковских карт суммарно во всех кредитных организациях, при этом в одном банке будет разрешено иметь максимум пять карт. Эти меры направлены на борьбу с финансовым мошенничеством, которое в последние годы приобрело угрожающие масштабы.