Серийный предприниматель Дэвид Ройс создает компании уже много лет. Начиная с 2008 года он основал или стал соучредителем трех компаний в сфере борьбы с вредителями, а до этого владел одной компанией из этой отрасли. Ройс рассказал, какие два вопроса нужно задавать на собеседовании, чтобы определить личность кандидата.

За десятилетия работы в бизнесе Ройс выявил несколько непосредственных тревожных сигналов при собеседовании с кандидатами на работу. Один из них — негативные высказывания о бывших работодателях. «Совершенно нормально говорить о них как позитивные, так и негативные вещи», — говорит он. Но если кандидат в основном фокусируется на негативе, «тогда проблема, скорее всего, в этом человеке».

Поэтому Ройс всегда просит сотрудников сначала рассказать о предыдущем работодателе, а потом задает вопрос: «Как вы могли бы изменить эту ситуацию?».

После этого он обращает внимание на их реакцию. Были ли у них сложности с принятием решения из-за моральных принципов? Ощущали ли они недостаток автономии? Была ли их критика конструктивна? Предлагают ли они способы решения проблемы или просто выражают недовольство? В последнем случае они, скорее всего, перенесут этот негатив в новую компанию, говорит он.

Одна из проблем, связанных с наличием в команде таких личностей, заключается не только в том, что они не ищут пути движения вперед, но и в том, что они могут подрывать моральный дух всей команды.

«Главное, что заставляет игроков категории A уйти, — это игроки категории B и, конечно, игроки категории C, — говорит Ройс. — Люди, которые не сосредоточены на создании позитивной среды, могут “испортить вашу культуру, а затем потенциально вытеснить лучшие таланты”».

«Выбирая, кого нанять, я хочу убедиться, что человек в целом позитивен и ищет возможности или способы улучшить свои показатели», — говорит он.

У соучредителя и генерального директора Rent the Runway Дженнифер Хайман есть одна просьба к кандидатам на работу, проходящим собеседование в ее компании: быть аутентичными. Она рассказала, что ищет человека, который сможет вести с ней беседу, не отрываясь от работы.