Массовая комплексная застройка за пределами Садового кольца может способствовать формированию гетто из-за градостроительных факторов, следует из исследования премии Urban НИУ ВШЭ. В отличие от периферии, в центральных районах такая застройка чаще улучшает общественный правопорядок. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Эксперты изучили влияние новой жилой застройки на криминогенную обстановку в Москве и выяснили, что маргинализация районов обусловлена не только социальными, но и планировочными особенностями. Исследование, основано на анализе районов с высоким уровнем преступности по данным Прокуратуры Москвы за 2024 год.

Неоднозначная концепция

Ключевым элементом маргинализации выступает деление территории на кварталы без буферных зон, таких как парки, что провоцирует конфликты между молодежными группами. Аналогичный эффект наблюдался в Казани 1980-х годов и в одном из спальных районов на востоке Санкт-Петербурга, где отсутствие таких разделителей способствовало возникновению организованных преступных группировок.

Концепция «15-минутного города», предполагающая локализацию всей инфраструктуры в пределах района, несет неоднозначные последствия, отметила CEO и учредитель премии Urban Ольги Хасановой. Ее главный плюс — сосредоточение всех жизненных процессов в рамках одного района для сокращения времени на перемещение — влечет несколько минусов:

городские районы могут становиться искусственно изолированными социальными анклавами, что уменьшает число контактов и снижает межкультурный обмен;

из-за такой сегрегации обостряется экономическое неравенство: одни районы, обладающие качественной инфраструктурой и высокобюджетной застройкой, процветают, в то время как другие остаются менее обеспеченными, со временем превращаясь в гетто;

если в новом квартале обеспечен только базовый набор инфраструктуры — больница, школа, сад, без досуговых и развивающих центров для детей и молодежи, то его юные жители составляют особую группу риска, так как подростки, не занятые ни в каких учреждениях дополнительного образования, имеют больше шансов попасть в асоциальные группы и молодежные группировки .

За пределами Садового кольца криминогенность усиливают рынки, промзоны и транспортные узлы, как в Капотне с рынком «Садовод». Крупные стройки привлекают неквалифицированную рабочую силу и создают неохраняемые зоны, усугубляя ситуацию. По данным Прокуратуры Москвы, в 2024 году Юго-Восточный и Восточный административные округа лидировали по преступности.

Хасанова отметила, что только в 17% районов регионов России инфраструктура соответствует проектной документации.

Ситуация в центре

В Центральном административном округе (ЦАО) высокий уровень преступности связан с туристами и общественными местами, как Курский вокзал в Басманном районе или Парк Горького на Якиманке. Центральные районы лидируют по числу случаев мошенничества, краж, грабежей, а также экономических преступлений, поскольку многие крупные компании и финансовые организации зарегистрированы в ЦАО.

При этом в центральных районах столицы новая жилая застройка редко считается усугубляющим крименогенную обстановку фактором. Как отмечают эксперты премии Urban, в центре Москвы строятся преимущественно проекты высокобюджетного класса в формате точечной застройки, что означает однородное социальное окружение из состоятельных людей, а также отсутствие длительных строек, дополнительной нагрузки на социальную инфраструктуру и ее нехватку, выступающих дополнительными факторами риска для общественного правопорядка.

С учетом дефицита подходящих под застройку участков в ЦАО новые жилые комплексы зачастую возводятся на бывших промзонах, что только улучшает ситуацию в городе: ранее заброшенные или используемые под склады, автосервисы и т.д. территории с не самым благоприятным реноме становятся новыми точками притяжения с разнообразной инфраструктурой для всех горожан.