В ночь на 16 августа по московскому времени на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска (США), прошла встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль и Белый дом подтвердили переговоры на высшем уровне — это первый личный саммит после возвращения Трампа в Белый дом и первый визит российского президента на Аляску. Главными темами были обозначены урегулирование конфликта на Украине и перспективы экономического сотрудничества. Однако какой-то сделки заключить так и не удалось.
Эксперты предполагали, что саммит мог затронуть:
Американский президент сразу же заявил, что хотя встреча прошла «продуктивно» и «многие пункты» по мирному соглашению были урегулированы, окончательно какой-то сделки заключить не удалось.
По итогам саммита стороны договорились лишь о новых встречах — время и место, однако, пока не названы, хотя Путин предложил коллеге встретиться в Москве и Трамп назвал эту идею «интересной».
Также Трамп обещал, что свяжется с его коллегами по НАТО, представителями европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы рассказать об итогах переговоров.
Ожидалось, что после встречи «три на три», в которой принимали участие помимо самих глав государств госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, пройдут еще переговоры в расширенном составе, после которых должна была быть пресс-конференция Путина и Трампа. Но график почему-то изменился, президенты выступили перед прессой сразу после беседы в узком составе, не ответили на вопросы журналистов, отменили запланированный обед и разъехались.