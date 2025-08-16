В ночь на 16 августа по московскому времени на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска (США), прошла встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль и Белый дом подтвердили переговоры на высшем уровне — это первый личный саммит после возвращения Трампа в Белый дом и первый визит российского президента на Аляску. Главными темами были обозначены урегулирование конфликта на Украине и перспективы экономического сотрудничества. Однако какой-то сделки заключить так и не удалось.

О чем могли договориться

Эксперты предполагали, что саммит мог затронуть:

энергетику и ресурсы Аляски. Этот штат в меньше чем 5 км от России через Берингов пролив обладает значительными, еще неоткрытыми запасами нефти и газа, и дополнительное присутствие Москвы в Арктическом регионе укрепит ее стратегические интересы здесь.

авиационную отрасль и возможное ослабление санкций, которые лишили Москву доступа к комплектующим для самолетов, из-за чего авиакомпаниям пришлось разбирать старые борта на запчасти. Отмена этих ограничений открыла бы российским перевозчикам путь к закупке деталей и сервису у Boeing и других поставщиков, что было бы выгодно и им самим.

совместные проекты в Арктике. В мае министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обозначил потенциальные направления сотрудничества России и США в арктическом регионе в добыче и транспортировке углеводородов, удобрений, а также цветных, драгоценных и редкоземельных металлов.

доступ к редкоземельным ресурсам и создание рабочих групп. Украина владеет около 10% мировых запасов лития, и соглашение с США о добыче редкоземельных ископаемых открывает возможности для ускоренного освоения ресурсов при российском содействии.

О чем действительно договорились

Американский президент сразу же заявил, что хотя встреча прошла «продуктивно» и «многие пункты» по мирному соглашению были урегулированы, окончательно какой-то сделки заключить не удалось.

По итогам саммита стороны договорились лишь о новых встречах — время и место, однако, пока не названы, хотя Путин предложил коллеге встретиться в Москве и Трамп назвал эту идею «интересной».

Также Трамп обещал, что свяжется с его коллегами по НАТО, представителями европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы рассказать об итогах переговоров.

Ожидалось, что после встречи «три на три», в которой принимали участие помимо самих глав государств госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, пройдут еще переговоры в расширенном составе, после которых должна была быть пресс-конференция Путина и Трампа. Но график почему-то изменился, президенты выступили перед прессой сразу после беседы в узком составе, не ответили на вопросы журналистов, отменили запланированный обед и разъехались.