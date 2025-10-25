Когда кажется, что все ниши заняты, а идей больше не осталось, именно тогда, по словам основательницы бренда органической косметики Mi&Ko и экологичной бытовой химии Pure Water Екатерины Матанцевой, начинается настоящий бизнес. В выступлении на конференции ТОК для малого и среднего бизнеса, организованной Точка Банком в Доме культуры «ГЭС-2» в рамках инициативы «ГЭС-2: B2B», она отметила: в любой отрасли остаются десятки неудовлетворенных потребностей — просто они не лежат на поверхности.

Photo by Maria Lupan on Unsplash

«Когда рынок растет, все делают одно и то же. Но как только становится тесно, выигрывают те, кто думает, зачем они вообще делают свой продукт», — рассказала предпринимательница.

По словам Матанцевой, типичная ошибка малого бизнеса — слепое копирование успешных моделей. Особенно это заметно в бьюти-индустрии и на маркетплейсах, где «одни и те же товары множатся тысячами».

«Мы видим 20 тысяч одинаковых сывороток, 50 тысяч кремов, миллион джинсов. Копирование — это ловушка. Оно кажется безопасным, но на самом деле отнимает шанс построить что-то живое», — отметила она.

Матанцева уверена, что сегодня ключевой ресурс предпринимателя — умение объяснить, зачем существует его продукт. Цена, упаковка и маркетинг перестали быть решающими: потребитель все чаще выбирает смысл и доверие.

«Если человек видит, что вы понимаете его боль, а не просто продаете, — он останется с вами надолго. Люди хотят решений, а не скидок», — подчеркнула она.

Екатерина советует предпринимателям начинать с трех вопросов:

Что именно я хочу улучшить в жизни клиента?

Чем мой продукт делает это по-другому?

Какую пользу человек получит уже завтра?

Ответы на эти вопросы, сказала она, и есть стратегическая основа для любого бизнеса — от стартапа до завода.

Кроме того, Матанцева считает, что даже самые точные алгоритмы не заменят предпринимательского чутья. Искусственный интеллект может помочь ускорить аналитику, но не создаст идею, в которую стоит верить.

«ИИ не чувствует. Он не знает, что вас тревожит или вдохновляет. Поэтому предприниматель всегда будет впереди — если сохраняет контакт с реальностью и с людьми», — сказала она.

Главный совет, который Матанцева дала начинающим основателям: не спешить в рынок ради прибыли. Проверить идею, услышать первых клиентов, осознанно выбрать темп — все это не тормоз, а гарантия устойчивости.

«Когда вы идете в бизнес ради денег — вы устаете. Когда идете ради смысла — появляется энергия. А энергия — это главный ресурс в предпринимательстве», — резюмировала она.