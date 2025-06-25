Центробанк скорректировал сроки массового запуска цифрового рубля, направив соответствующие поправки в Госдуму. Согласно обновленному плану, крупнейшие российские банки должны обеспечить клиентам возможность операций с цифровой валютой с 1 сентября 2026 года.

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Крупные торговые компании с годовым оборотом свыше 120 млн руб., обслуживающиеся в этих банках, также обязаны будут принимать цифровой рубль с указанной даты. Для остальных участников рынка предусмотрены переходные периоды:

банки с универсальной лицензией и их клиенты с оборотом от 30 млн руб. — до 1 сентября 2027 года;

мелкие банки и предприниматели с выручкой менее 30 млн руб. — до 1 сентября 2028 года;

микробизнес с оборотом до 5 млн руб. освобождается от обязанности принимать цифровые рубли.

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Платежи будут оформлены через универсальный QR-код, разработанный НСПК. Все кредитные организации должны подготовить свою инфраструктуру для работы с этим решением к сентябрю 2026 года.

Для граждан все операции с цифровым рублем останутся бесплатными.

Новая валюта будет сосуществовать с традиционными наличными и безналичными рублями, предоставляя пользователям свободу выбора платежного инструмента.

Скорректированные сроки были согласованы с участниками финансового рынка и учитывают необходимое время для адаптации банковских и торговых систем к новым требованиям.

В правительстве ранее предложили законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс, который потребует значительной перестройки системы казначейских расчетов, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, новая система может быть использована в том числе для выплат работникам бюджетной сферы.