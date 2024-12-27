В преддверии новогодних каникул ВТБ зафиксировал рост активности мошенников. Они используют ситуативный фишинг и создают поддельные приложения компаний, обещая выгодные предложения. В этот период также увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, включая шпионское ПО и трояны удаленного доступа (RAT). Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

«Сейчас атаки мошенников на клиентов усиливаются на фоне предпраздничной суеты, тенденция сохранится и в праздники, когда люди наиболее расслаблены», — отметили в ВТБ. В банке назвали основные виды мошеннических схем.

Ложные уведомления о выплатах

Под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить «официальное приложение». После загрузки у мошенников появляется доступ к телефону.

Фальшивые распродажи и скидки

Создаются поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний. После перехода пользователь скачивает вредоносное ПО, которое собирает данные карт, учетных записей и пароли.

Поздравительные ссылки

Мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона.

Новогодние приложения с вредоносным ПО

Пользователям предлагают скачать «праздничные обои» или «новогодние чек-листы». Такие приложения предоставляют злоумышленникам доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и данным, хранящимся в телефоне.

Опасность заключается в том, что использование шпионского ПО позволяет мошенникам перехватывать пароли и коды подтверждения, а также взламывать аккаунты в мессенджерах для дальнейшего распространения вредоносных ссылок контактам жертвы.

При этом злоумышленники могут управлять устройством для совершения транзакций без ведома владельца.

Особую опасность представляют устройства с функцией NFC на Android, которые могут быть использованы для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.

Чтобы защитить себя, эксперты советуют устанавливать приложения только из официальных магазинов приложений (Google Play, App Store), не переходить по подозрительным ссылкам, проверять разрешения приложений перед установкой и использовать антивирусное ПО и обновлять его. Не стоит доверять программам, запрашивающим доступ к камере, микрофону, файлам и другим функциям без явной необходимости.

Ранее стало известно, что более половины россиян сталкивались с телефонными мошенниками. Согласно опросу «Группа Ренессанс Страхование», в результате каждый четвертый лишился своих денег. Наиболее уязвимыми оказались женщины и зумеры.