«ВТБ» выкупил долю «Почты России» в «Почта Банке» за 36 млрд руб. Об этом сообщил на заседании комитета Совета федерации по экономической политике министр цифрового развития Максут Шадаев. Деньги будут направлены на развитие «Почты России».

«Почта Банк» был создан в 2016 году «ВТБ» и «Почтой России» на базе «Лето Банка». В 2017 году «ВТБ» утратил операционный контроль над активом после продажи двух акций «Почта Банка» председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор «ВТБ» и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере — по 50% минус одна акция.

После выкупа доли «Почты России» «ВТБ» стал единственным владельцем кредитной организации, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Почта Банк» после интеграции в группу снизит уставной капитал. Сделка уже одобрена ФАС и ЦБ.

Завершение интеграции планируется в 2026 году. Бренд «Почта Банка» сохранен не будет, заявлял ранее первый зампред «ВТБ» Дмитрий Пьянов.

Стало известно, что «Альфа-банк» может стать собственником здания «Росбанк Плаза». Деловой комплекс занимает восьмиэтажное здание общей площадью около 50 тыс. кв. м. Недвижимость оценивалась в 14,4 млрд руб. Объект расположен в удачной локации, в районе Садового кольца.