Ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в российских городах постепенно сокращается. После периода, когда первичный рынок сильно оторвался от готовых квартир по стоимости, «вторичка» начала догонять новостройки. Если в январе она в среднем была дешевле на 26%, то к маю разница сократилась до 23%. Снижение продолжается несколько месяцев подряд, и аналитики считают это устойчивым разворотом рынка.

В 40 крупных городах с населением свыше 500 тыс. человек средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в мае составила около 152 тыс. руб. Новостройки остаются дороже — в среднем около 186 тыс. руб. за «квадрат», но сегменты сближаются из-за разной скорости роста цен.

С начала года первичное жилье подорожало только на 2,2%, тогда как «вторичка» прибавила 5,4%. Это указывает на то, что покупатели все чаще смотрят в сторону готового жилья, реагируя на изменения ипотечных условий и сокращение программ господдержки. Из-за этого новостройки теряют прежний ценовой отрыв, который в предыдущие годы был значительно сильнее.

Аналитики отмечают, что рынок постепенно уходит от перекоса, который сформировался в период массовой льготной ипотеки. Тогда новостройки в отдельных случаях стоили на 60–80% дороже готовых квартир — из-за субсидированных ставок и высокой активности застройщиков. Сейчас этот эффект ослабевает, а спрос распределяется более равномерно.

На первичный сегмент давит и снижение интереса со стороны покупателей. Часть аудитории, которая раньше ориентировалась на новостройки, перешла в сегмент готового жилья: там сделки проще и быстрее, а ипотечные условия зачастую понятнее и доступнее.

«Вторичку» поддерживает и изменение структуры предложения. На рынок выходит все больше квартир в недавно сданных домах, а также нераспроданных лотов от застройщиков. Такое жилье сочетает признаки новостройки и готового фонда, поэтому особенно привлекает покупателей.

В результате вторичный рынок не только удерживает спрос, но и постепенно подтягивается по цене к первичному. Исторически соотношение между сегментами в России уже менялось. Были периоды, когда новостройки стоили дешевле, а затем они сильно оторвались от «вторички» из-за эскроу-модели и ипотечного стимулирования.

Сейчас, по оценкам аналитиков, рынок движется к более устойчивому балансу. В нормальных условиях, без масштабных льготных программ, разрыв между сегментами обычно не превышает 5−15%. Более высокие значения аналитики считают временным эффектом господдержки или сильных перекосов спроса.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.