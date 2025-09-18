Почти 70% зумеров и миллениалов уже интересуются покупкой вещей на вторичном рынке — и это превращает ресейл в полноценный рынок, а не в нишевое хобби. По итогам 2024 года российский e-commerce вырос на 33%, а доля ресейла в тотале достигла примерно 14% — признаки того, что перепродажа товаров становится важной частью цифровой торговли. Подробности — в распоряжении «Инка».

Anna Savina, Unsplash

Исследование крупной российской онлайн-площадки «Авито» показывает: 58% покупателей в прошлом году хотя бы раз приобрели fashion-айтемы на вторичном рынке, а среди молодежи этот показатель поднимается до 68%. Главные драйверы — поиск выгодных сделок и редких вещей, экологичность покупок и уникальность ассортимента. При этом 22% начинающих продавцов — подростки 14–18 лет, что указывает на формирование предпринимательских привычек еще в школе.

Для бизнеса это значит сразу несколько возможностей. Во-первых, ресейл снижает порог входа: можно начать торговлю с минимальным капиталом (например, примерно 10 тыс. руб.), не инвестируя в сайт и крупную логистику. Во-вторых, рынок уже привлекает премиум-сегмент: в категории fashion доля премиальных брендов в GMV более чем вдвое выше, чем в сегменте новых товаров — это шанс для российских премиум-марок усилить продажи через перепродажу (в топ-10 популярных марок уже входят 12Storeez, Monochrome, Ushatava).

Практические инструменты и логистика играют ключевую роль. Площадки с развитой доставкой и инструментами продвижения позволяют охватить городскую и региональную аудиторию — объявления с возможностью доставки получают заметно больше просмотров и обращений (по данным «Авито» — на 37% и 40% соответственно). Это снижает барьеры для региональных продавцов и делает масштабирование доступным.

Маркетинг в ресейле несложен: аудитории нужны честные истории и живой контент. Эксперты напоминают — не бойтесь простоты, люди покупают у людей, поэтому хорошая идея и искренний стиль часто важнее дорогостоящего продакшена. Для предпринимателей вывод очевиден: фокусируйся на ассортименте, прозрачности условий и оперативном обслуживании, а продвижение держи близким к аудитории.

В итоге ресейл превращается в рабочий канал для старта и масштабирования: от подростковых хобби до малого бизнеса и региональных магазинов. Ритейлерам и брендам стоит рассматривать вторичный рынок как дополнительную точку продаж и источник данных о спросе, а начинающим — как способ протестировать идею с минимальными вложениями.