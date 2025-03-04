Пандемия запустила изменения в трудовых процессах, и работа из дома из вынужденной меры превратилась в осознанный выбор работников и работодателей. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что на сегодняшний день каждый четвертый работающий россиянин полностью или частично трудится из дома (25%). Это на 19% больше, чем в 2022 году.

Эксперты выяснили, что 13% опрошенных работают только в удаленном формате, а еще 12% — в гибридном. 74% признались, что работают только вне дома, в офисе или на производстве. За четыре года их доля практически не изменилась (75% в 2021 году).

С 2021 года привлекательность полностью удаленной работы выросла вдвое, с 8% до 16%, а гибридного формата — в 1,5 раза, с 23% до 34%. Приверженность гибким формам занятости чаще характерна для молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет.

Эксперты отмечают, что в представлениях молодых людей «удаленка» гораздо лучше, чем традиционный «офисный» формат, кроме того, он отвечает их запросу на work-life balance.

Такой взгляд на удаленную работу характерен и для россиян в целом. Ее ключевым преимуществом опрошенные называют экономию временных ресурсов.

Как показывают результаты исследования, эта форма занятости в большей степени доступна самой квалифицированной части рабочей силы, или, как минимум, обладателям высшего или неоконченного высшего образования, а также самозанятым.

Гибридный формат работы вдвое чаще, чем в целом по стране, встречается в столичных городах (24% против 12%, соответственно). При этом запрос на гибкость в трудовых отношениях демонстрирует каждый второй работающий москвич и петербуржец.

Сотрудники, работающие удаленно, в большей степени довольны выбранной формой занятости и чаще хотели бы оставить возможность работы из дома и в будущем.

Ранее эксперты выяснили, как удаленный и гибридный форматы работы влияют на предпочтения в выборе жилья, обустройство рабочего места и желание переехать за город. Оказалось, что 65% респондентов на «удаленке» хотели бы жить подальше от мегаполисов.