Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил 1,6 тыс. россиян, чтобы выяснить, как они относятся к своим населенным пунктам. Оказалось, что большинство (87%) довольны своими городами. При этом уровень оценки несколько варьируется в зависимости от типа населенного пункта.

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Москва и Петербург устраивают 94% своих жителей. Из основных преимуществ они называют развитую инфраструктуру (дорожную, социальную, культурно-досуговую) и возможности трудоустройства.

Столицы видятся жителями как города для учебы, работы и отдыха. Кроме того, они ценят высокий образовательный потенциал, развитую промышленность и экономику.

В среднем по стране уровень удовлетворенности оценивается в 87%. При этом для жителей городов с численностью населения менее 1 млн человек и сёл наиболее значимой оказалась «духовная связь» со своим местом жительства, в частности чувство принадлежности к малой родине и наличие сильных социальных связей, то есть семьи и друзей.

В числе малых городах численность населения до 100 тыс. человек жители больше ценят благоприятную экологическую обстановку. Однако, каждый седьмой житель не находит в своем населенном пункте ничего примечательного (15% против 0–6% в других городах). В селах этот показатель еще выше — 22%.

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Наиболее требовательными к своим населенным пунктам оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Они выражали недовольство почти вдвое чаще россиян в целом (21% против 12%).

Основные поводы для критики своего населенного пункта сводятся к следующему:

неудовлетворительное состояние здравоохранения и слабая социальная поддержка;

неразвитая инфраструктура (дорожная и культурно-досуговая);

отсутствие хорошей работы;

плохая экология.

Ранее эксперты выяснили, как россияне оценивают уровень комфортности проживания в своем населенном пункте и что может подтолкнуть их к переезду. Тогда большинство россиян считают свой населенный пункт комфортным для жизни. Каждый второй (53%) называет его «скорее комфортным», а 18% — «очень комфортным». Четверть (26%) респондентов негативно оценивают свой город.