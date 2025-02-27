Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне оценивают уровень комфортности проживания в своем населенном пункте и что может подтолкнуть их к переезду. В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Большинство россиян считают свой населенный пункт комфортным для жизни.

71% россиян считают свой населенный пункт комфортным для жизни. Каждый второй (53%) называет его «скорее комфортным», а 18% — «очень комфортным». Четверть (26%) респондентов негативно оценивают свой город.

В рейтинге лидируют Москва и Санкт-Петербург. Эти города собрали 84% положительных оценок. Высокий показатель (75%) продемонстрировали города с населением от 100 до 500 тыс. человек. Далее следуют города, где живут от 500 тыс. до 1 млн человек (69%) и сельские населенные пункты (64%).

На результаты исследования, по мнению экспертов, повлияли:

государственные программы, а именно — видимые улучшения городской инфраструктуры (новые дороги, благоустройство) в рамках реализации нацпроектов;

эффект сравнения — жители небольших городов, часто посещающие более развитые мегаполисы, склонны давать более низкие оценки своему месту жительства;

разные критерии оценки — потребности и представления о комфортной жизни варьируют в зависимости от места проживания;

поколенческие различия.

По мнению большинства россиян, их соседи хотят, чтобы дети и внуки оставались жить в родном городе. Однако в населенных пунктах менее чем со 100 тыс. жителей больше трети опрошенных (38%) полагают, что местные жители предпочли бы, чтобы молодое поколение переехало в более крупные города.

Эта тенденция связана с тем, что в малых и моногородах переезд и закрепление в другом месте часто воспринимается как главный фактор успеха, и такая установка транслируется разными группами населения — от родителей до учителей.

Это способствует формированию у молодежи желания сменить место жительства даже при отсутствии явных перспектив, и порождает страх остаться в родном городе при неудаче. Молодое поколение (40%) особенно остро выражает эту тенденцию.

В то же время младшие и старшие миллениалы демонстрируют меньшую категоричность (25% и 24% соответственно). Представители этих поколений сообщают, что в их городах земляки предпочтут, чтобы их дети и внуки оставались дома.

Такая разница может быть связана с изменившимися приоритетами и установками среди молодежи разных категорий. Например, после появления стабильной работы и детей желание радикально изменить жизнь и переехать снижается. В то же время более молодые люди ничем не скованы, а потому чаще заявляют о готовности сорваться с места.

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