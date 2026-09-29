Карьера в креативных индустриях привлекает менее половины россиян, несмотря на высокий статус самой сферы. По словам генерального директора и председатель правления фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, 70% считают такую работу престижной, но только 39% готовы связать с ней профессиональное будущее.

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Среди тех, кто все же рассматривает занятость в креативном секторе, чаще всего выбирают сферу отдыха и развлечений — ее назвали 26% респондентов. В нее входят работа экскурсоводом и гидом, а также организация выставок и конференций. Далее по привлекательности идут культурное наследие и разработка компьютерного программного обеспечения.

Более высокий интерес к такому карьерному пути демонстрирует молодежь, которую Абрамов назвал «поколением цифры». Половина представителей этой группы допускает работу в креативных индустриях, а 20% уже заявляют о готовности строить там карьеру.

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При этом креативный сектор становится все заметнее для российской экономики. По оценке Минэкономразвития, в 2024 году его валовая добавленная стоимость составила 7,5 трлн руб. За четыре года показатель вырос более чем в два раза, а доля креативных индустрий в ВВП достигла 4,1%.

Одновременно увеличиваются и вложения в отрасль. За год объем инвестиций вырос примерно наполовину — до 409 млрд руб. По мнению Абрамова, дальнейшее развитие сектора потребует перехода от отдельных мер поддержки к системному подходу, который позволит доводить творческие идеи до устойчивых коммерческих проектов.

Точное число опрошенных на пресс-конференции не назвали. Обычно ВЦИОМ опрашивает около 1600 человек старше 18 лет. Согласно подборке данных центра, с 2019 года такова выборка телефонного опроса «Спутник». Столько же респондентов в онлайн-панели «ВЦИОМ-онлайн», если не указано иное.

К креативным индустриям в России относят виды экономической деятельности, связанные с созданием и продвижением уникальных продуктов, у которых есть экономическая ценность. Так их определяет закон 2024 года. Он выделяет четыре группы: индустрии, основанные на культурном наследии, на литературе и искусстве, на ИТ и на прикладном творчестве. В них входят, например, народные промыслы, галереи, издательское дело, музыка, разработка ПО и дизайн. Закон предусматривает финансовую, имущественную, образовательную и информационную поддержку, а также реестр субъектов и креативные кластеры. Конкретные меры во многом определяют регионы. На практике это гранты, компенсации за участие в выставках и конкурсах, а также арт-пространства с мастерскими и коворкингами.

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