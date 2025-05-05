Технологический прогресс постепенно меняет привычный ритм жизни: согласно данным ВЦИОМ, 40% россиян отмечают, что располагают достаточным количеством свободного времени — это рекордный показатель за все годы наблюдений. Однако для большинства населения (60%) проблема нехватки времени остается актуальной.

Исследование выявило четкую возрастную зависимость. Молодые и люди трудоспособного возраста чаще сталкиваются с дефицитом свободного времени, тогда как пенсионеры и подростки располагают им в избытке. При этом 70% россиян довольны тем, как проводят досуг — это также исторический максимум, свидетельствующий о постепенном улучшении качества отдыха.

Аналитики выделили четыре основные группы. Наиболее благополучная (53%) — те, кто имеет время и умеет его интересно заполнить (преимущественно пенсионеры и молодежь). Противоположная категория (12%) — занятые россияне среднего возраста, недовольные качеством отдыха и наиболее подверженные риску выгорания.

Отдельно стоят те, у кого время есть, но не хватает идей для досуга (16%), а также активные люди, успевающие насыщенно отдыхать несмотря на занятость (15%).

За последние 15-20 лет досуговые привычки значительно трансформировались. Сегодня 70% россиян регулярно выбираются куда-либо (против 50% в 2000-х). Традиционные походы в гости сохраняют популярность, но параллельно растет интерес к культуре: посещение музеев и театров увеличилось в разы. При этом клубы и дискотеки теряют аудиторию.

Тренды и барьеры

Новые тренды включают прогулки, кафе, туризм и массовые мероприятия. Молодежь и люди среднего возраста демонстрируют наиболее разнообразный досуг, тогда как старшее поколение чаще ограничивается домашним общением.

Главным барьером стала нехватка времени и усталость — финансовые трудности, бывшие основной проблемой в 2000-х, отошли на второй план. Однако для тех, кто имеет свободные часы, но недоволен их проведением, деньги остаются ключевым ограничением.

Материальное положение существенно влияет на досуг. Обеспеченные россияне не только чаще имеют свободное время (43% против 38%), но и больше им довольны (81% против 44%). Их отдых разнообразнее: они активнее посещают мероприятия, принимают гостей и путешествуют. Примечательно, что если для менее обеспеченных главным препятствием остаются финансы, то для состоятельных — усталость.