Каждый восьмой россиянин (13%) выбрал бы дополнительный выходной день вместо обязательного новогоднего корпоратива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования девелопера Level Group, проведенного среди 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в городах-миллионниках.

Freepik

В целом треть опрошенных (30%) относится к таким мероприятиям скорее негативно. Помимо предпочтения выходного 9% видят более практичную альтернативу в денежной премии, 5% до сих пор испытывают стыд из-за прошлых корпоративов, а 4% избегают их, опасаясь попасть в неловкие ситуации.

Однако традиция сохраняет своих сторонников: 27% респондентов любят масштабные тематические праздники, 12% поддерживают связь с бывшими коллегами, посещая корпоративы на прошлом месте работы, а 1% надеется найти на таком мероприятии свою вторую половинку. Каждый десятый (10%) подтвердил, что у него завязывался служебный роман, из них 4% состоят в таких отношениях в настоящее время.

При этом большинство (70%) рассматривают рабочие вечеринки исключительно как пространство для профессионального и дружеского общения без романтического подтекста.