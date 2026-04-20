Выходцы из Т-Банка (бывший «Тинькофф») Павел Федоров и Георгий Чесаков закрыли крупнейшую сделку в истории своего филиппинского финтеха Salmon. Инвесторы вложили в проект $100 млн, из которых $40 млн компания получила через долговой рынок, а остальное — в капитал. Сооснователи планируют вывести бизнес на американские площадки NYSE или NASDAQ к 2029 году, закрепив успех на рынке Юго-Восточной Азии.

Основными инвесторами выступили венчурный фонд Spice Expeditions и эндаумент Университета Вашингтона в Сент-Луисе. В раунде также участвовали Moore Strategic Ventures и FJ Labs. Интерес этих фондов примечателен связью с другими проектами выходцев из «Тинькофф»: те же структуры ранее финансировали мексиканский стартап Plata, за которым стоят Олег Тиньков* и Майкл Калви. Суммарный объем вложений в Salmon к текущему моменту превысил $300 млн, при этом около 50% этой суммы стартап привлек через облигационные займы.

Федоров обосновал ставку на нордические облигации (nordic bonds) их высокой ликвидностью и стоимостью, сопоставимой с инструментами, которые сам «Тинькофф» использовал еще в 2008 году.

Последнее размещение долговых бумаг Salmon прошло выше номинала с доходностью 13,7%. Полученная наличность пойдет на накачку кредитного портфеля, который остается основным источником заработка компании.

Читайте также Выходцы из «Тинькофф» запустили финансовый стартап на Филиппинах

Стартап, созданный в 2022 году, уже оперирует собственным банком на Филиппинах и обслуживает 2 млн активных пользователей ежемесячно. Выручка проекта достигла сотен миллионов долларов, а к 2027 году менеджмент рассчитывает вывести Salmon на чистую прибыль.

Сейчас компания активно диверсифицирует портфель: к потребительским кредитам и картам добавилось автокредитование и продукты для малого бизнеса. Ставка делается на низкую доступность классического банкинга в регионе, где половина населения фактически отрезана от финансовых услуг.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

