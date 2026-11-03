Медиахолдинг Fox завершил первый финансовый квартал с сильными результатами во многом благодаря чемпионату мира по футболу. Однако следующий крупный спортивный период — праздничный уикенд в честь Дня благодарения в США — может оказаться менее успешным с точки зрения телевизионных рейтингов.

Sean Foster, Unsplash

По итогам квартала, завершившегося 30 сентября 2026 года, выручка Fox составила $4,57 млрд, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рекламная выручка выросла на 47% — до $2,08 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 57% и достигла $957 млн. Существенную роль в росте всех трех показателей сыграл чемпионат мира по футболу.

Несмотря на ранний вылет сборной США в 1/8 финала, турнир в среднем собирал 7,74 млн зрителей — на 116% больше, чем чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Особенно успешным оказался финал между Аргентиной и Испанией. Англоязычную трансляцию матча 19 июля на Fox Sports в среднем смотрели 42,5 млн человек. Это самая популярная телевизионная программа в США со времени Super Bowl LX в феврале.

Глава Fox Лаклан Мердок подтвердил, что компания рассматривает возможность приобретения прав на чемпионаты мира 2030 и 2034 годов. При этом он подчеркнул, что Fox будет подходить к таким сделкам взвешенно, как и к покупке прав на другие спортивные соревнования.

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Теперь внимание компании переключается на праздничный уикенд Thanksgiving, в программу которого войдут матчи студенческого и профессионального американского футбола. Главным событием станет игра NFL между Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys.

Когда Fox представляла эту встречу рекламодателям в мае, компания рассчитывала, что матч сможет побить рекорд прошлогодней игры Kansas City Chiefs — Dallas Cowboys, которая собрала в среднем 57,2 млн зрителей и стала самой просматриваемой встречей регулярного чемпионата NFL в истории. Однако теперь эти ожидания выглядят значительно менее реалистичными: обе команды проводят сезон намного хуже прогнозов.

После поражения от Washington Commanders Eagles имеют баланс 2−6 и рискуют впервые с 2016 года не попасть в плей-офф в сезоне, не затронутом пандемией. У Cowboys после домашнего поражения от Arizona Cardinals — 3−5.

Несмотря на неудачные результаты команд, Лаклан Мердок назвал предстоящую встречу «блокбастером». Fox также решила показать матч на бесплатном стриминговом сервисе Tubi, который обычно не транслирует спортивные события. Таким образом компания рассчитывает расширить аудиторию трансляции.

Для сравнения: два года назад Fox показывала матч Thanksgiving между New York Giants и Dallas Cowboys, причем обе команды подходили к игре с отрицательным балансом побед и поражений. Трансляция собрала в среднем 38,8 млн зрителей — это был лучший результат регулярного сезона NFL того года. Однако показатель оказался значительно ниже прошлогодних 57,2 млн.

По оценке Front Office Sports, на данный момент наиболее привлекательным матчем праздничного уикенда выглядит встреча Kansas City Chiefs и Buffalo Bills, которая пройдет в прайм-тайм на NBC.

Еще одним важным направлением для Fox остается развитие собственного стримингового сервиса Fox One, запущенного в августе 2025 года. По словам Мердока, около 97% новых подписчиков платформы не имеют кабельного телевидения. Глава компании назвал это важным результатом, поскольку сервис практически полностью привлекает дополнительную аудиторию, а не просто переводит существующих телезрителей на цифровую подписку.

Впрочем, Fox предупреждает, что число подписчиков Fox One может меняться в зависимости от спортивного календаря. По словам Мердока, аудитория сервиса будет носить сезонный характер: интерес к подписке может расти во время крупных спортивных событий и снижаться после их завершения.

Таким образом, чемпионат мира подтвердил коммерческую ценность крупных спортивных событий для Fox. Теперь компании предстоит проверить, сможет ли она сохранить высокие показатели благодаря трансляциям NFL и развитию собственной стриминговой платформы.

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