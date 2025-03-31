Выручка российского юрлица южнокорейского производителя электроники LG (ООО «ЛГ Электроникс Рус») впервые с 2022 года показала рост, следует из отчетности компании в СПАРК. В 2024 году она составила 41,5 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2023-м (36,9 млрд руб.)

В то же время чистая прибыль компании сократилась на 22% — с 3,3 млрд руб. в 2023 году до 2,6 млрд руб. в 2024-м.

Газета «Коммерсантъ» отмечает, что выручка преимущественно выросла за счет продажи покупных товаров (электроники) до 38 млрд руб. (27 млрд руб. в 2023 году), тогда как продажи произведенной продукции сократились на 65%, до 3,4 млрд руб.

По оценке директора департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Ларисы Сениной, если LG полноценно вернется в Россию, то за пару лет компания может занять 20–30% рынка в физическом выражении в сегменте холодильников, стиральных машин и телевизоров.

Ранее The Korea Times сообщила, что LG Electronics частично возобновила работу на своем заводе по производству электроники в Москве, а другие крупные корейские компании рассматривают технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России.

