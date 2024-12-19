Инфляция с начала года на 16 декабря более чем на 0,6% превысила действующий официальный прогноз ЦБ от октября на 2024 год в 8,0-8,5%, сообщает «Интерфакс». Годовая инфляция в России ускорилась с 9,32% до 9,5% по данным на 9 декабря.

С 10 декабря огурцы стали дороже на 10,1%, помидоры — на 4,1%, капуста — на 2,9%, картофель — на 1,9%. За период с 10 по 16 декабря также поднялись цены на яйца куриные (+1,8%), куриное мясо (+1,7%), масло подсолнечное (+1,2%) и сыры (+1,1%).

Стоимость мороженой рыбы и стерилизованного молока увеличилась на 0,9%, сметана подорожала на 0,8%, творог и гречневая крупа — на 0,7%. Сосиски, сардельки, масло сливочное и пшено стали дороже на 0,6%.

Из непродовольственных товаров выросли цены на пылесосы, смартфоны, легковые автомобили и телевизоры. Стоимость бензина увеличилась на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,4%. Также за неделю повысились тарифы на проезд в трамвае на 2% и в троллейбусе на 1,1%.

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — с 19% до 21% годовых. Этот показатель стал новым историческим максимумом.

Центробанк также повысил прогноз по инфляции на текущий и следующие годы, признав, что момент достижения целевых показателей отдаляется с 2025 года на 2026 год.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — говорилось в заявлении ЦБ от 25 октября. Напомним, что оно запланировано на 20 декабря 2024 года.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год составляет 7,3%, на 2025 год — 4,5%. При этом правительство уже не может пересмотреть свой прогноз, так как он уже заложен в проектировки бюджета на следующий год.

Глава ведомства Максим Решетников заявил, что траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%. По его словам, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.

Большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки ЦБ РФ 20 декабря 2024 года с 21% до 23%. При этом некоторые эксперты не исключают, что на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля она может вырасти еще сильнее — до 25%.

Ранее Банк России заявил, что, несмотря на проводимую регулятором жесткую денежно-кредитную политику, в России наблюдается кредитный перегрев. Это происходит из-за того, что банки продолжают активно наращивать темпы кредитования — как розничного, так и корпоративного.