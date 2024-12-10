Американская компания Oracle, один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, сообщила об увеличении чистой прибыли в текущем квартале на 26%, а выручки — на 9%, до $14,1 млрд. Выручка сегмента облачной инфраструктуры выросла на 52%, до $2,4 млрд.

При этом акции компании упали примерно на 7% в расширенных торгах после закрытия на уровне $190,45. Квартальная прибыль, а также показатель выручки оказались слабее прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании достигла $3,15 млрд, тогда как годом ранее за аналогичный период она составила $2,5 млрд. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $1,1 с $0,89, а скорректированная прибыль увеличилась до $1,47 на акцию по сравнению с $1,34 годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $1,48.

Квартальная выручка Oracle повысилась до $14,06 млрд с $12,94 млрд во втором квартале прошлого финансового года. Это ниже прогнозов аналитиков в $14,12 млрд.

По оценке главного исполнительного директора компании Сафры Кац, спрос на ИИ-разработки способствовал росту доходов Oracle в прошедшем квартале. Выручка в сегменте облачной инфраструктуры (IaaS) увеличилась на 52% и достигла $2,4 млрд, а в целом от облачных сервисов (IaaS и SaaS) выросла на 24% — до $5,9 млрд.

Кац сообщила, что, по прогнозам Oracle, выручка от облачных сервисов превысит $25 млрд в текущем финансовом году, поскольку компании все активнее используют ее ПО и сервисы для обучения генеративных ИИ-моделей.

Совет директоров Oracle одобрил выплату дивидендов в размере $0,4 на акцию по итогам квартала. Стоимость бумаг компании выросла на 80,6% с начала текущего года.

Ранее сообщалось, что Oracle получила разрешение от американского регулятора на выкуп долгов своей дочерней компании в России. Компания готова выплатить не более 60% от номинала и при условии отказа кредиторов от новых требований. Арбитражный суд Москвы признал «Оракл компьютерное оборудование» банкротом и постановил открыть конкурсное производство в августе 2023 года.