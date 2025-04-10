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Выручка структуры «Ростелекома» по кибербезопасности выросла до 22,3 млрд руб.

Выручка структуры «Ростелекома» по кибербезопасности выросла до 22,3 млрд руб.

Выручка провайдера комплексной кибербезопасности ГК «Солар» (дочерняя структура «Ростелекома») выросла за 2024 год на 53% — до 22,3 млрд руб., следует из опубликованных финансовых результатов компании по МСФО. Чистая прибыль компании составила 1,3 млрд руб. по сравнению с убытком в 600 млн руб. за прошлый отчетный год.

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Рост оборотов объясняется расширением спроса на сервисы информационной безопасности (ИБ) в России, увеличением клиентской базы на 46% по сравнению с 2023 годом (ныне около 1 тыс. компаний) и развитием портфеля решений и продуктов «Солара».

Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета затрат на амортизацию) в 2024 году, согласно отчету, удвоился и достиг 5,4 млрд руб. Рентабельность по нему увеличилась до 24%.

Кроме того, отношение «чистый долг/OIBDA» сократилось до коэффициента 2,3 в 2024 году против 3,4 годом ранее за счет опережающего роста OIBDA по сравнению с динамикой чистого долга группы компаний.

В 2024 году «Солар» провел несколько M&A сделок. Так, ГК приобрела долю в образовательной ИБ-платформе Secure-T, 100% провайдера услуг аудита ИБ группы Digital Security, 10% разработчика средств защиты контейнеров Kubernetes (сделка закрыта венчурным фондом Solar Ventures), 51% системного интегратора ООО «Элвис-Плюс» (по итогам доля «Солара» в уставном капитале выросла до 100%).

Кроме того, в первом квартале 2025 года «Солар» приобрел 49% российского разработчика платформы мониторинга и реагирования ИБ «Гефест Технолоджис».

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