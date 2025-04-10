Выручка провайдера комплексной кибербезопасности ГК «Солар» (дочерняя структура «Ростелекома») выросла за 2024 год на 53% — до 22,3 млрд руб., следует из опубликованных финансовых результатов компании по МСФО. Чистая прибыль компании составила 1,3 млрд руб. по сравнению с убытком в 600 млн руб. за прошлый отчетный год.

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Рост оборотов объясняется расширением спроса на сервисы информационной безопасности (ИБ) в России, увеличением клиентской базы на 46% по сравнению с 2023 годом (ныне около 1 тыс. компаний) и развитием портфеля решений и продуктов «Солара».

Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета затрат на амортизацию) в 2024 году, согласно отчету, удвоился и достиг 5,4 млрд руб. Рентабельность по нему увеличилась до 24%.

Кроме того, отношение «чистый долг/OIBDA» сократилось до коэффициента 2,3 в 2024 году против 3,4 годом ранее за счет опережающего роста OIBDA по сравнению с динамикой чистого долга группы компаний.

В 2024 году «Солар» провел несколько M&A сделок. Так, ГК приобрела долю в образовательной ИБ-платформе Secure-T, 100% провайдера услуг аудита ИБ группы Digital Security, 10% разработчика средств защиты контейнеров Kubernetes (сделка закрыта венчурным фондом Solar Ventures), 51% системного интегратора ООО «Элвис-Плюс» (по итогам доля «Солара» в уставном капитале выросла до 100%).

Кроме того, в первом квартале 2025 года «Солар» приобрел 49% российского разработчика платформы мониторинга и реагирования ИБ «Гефест Технолоджис».