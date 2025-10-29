Двадцать крупнейших девелоперов страны заработали на продаже квартир по договорам долевого участия (ДДУ) 1,27 трлн руб. за январь — сентябрь 2025 года, что на 14% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Число проданных лотов за этот период сократилось на 11% и составило 121 659 единиц, при этом средняя цена квадратного метра выросла на 11,6% до 244,7 тыс. руб.

Freepik

Падение доходов связано прежде всего со снижением объемов продаж из-за сокращения программы субсидированной ипотеки и удорожания рыночных кредитов, объясняет заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова. Увеличение цен не смогло компенсировать падение спроса. Рассрочки и другие инструменты от застройщиков помогают рынку сохранять относительную стабильность, однако формируют новые риски, считает партнер компании Develika Петр Барсуков.

Выручка снизилась у 10 игроков из двадцатки. Наиболее значительное падение зафиксировано у «Югстройинвеста» — 36% до 40,5 млрд руб., Setl Group — 35% до 78,3 млрд руб., А101 — 30% до 74,3 млрд руб., «Эталона» — 26% до 58,5 млрд руб. и Level Group — 25% до 46,2 млрд руб. Один из лидеров рынка «Самолет» потерял 20%, его доходы составили 152,5 млрд руб.

Лучший результат по росту доходов показала Dogma — плюс 44% до 46,9 млрд руб. ПИК увеличил показатель на 17% до 288,9 млрд руб., MR Group — на 22% до 75,5 млрд руб., ГК «Гранель» — на 19% до 42,2 млрд руб.

Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов отмечает, что в ЕИСЖС не отражаются сделки в сданных домах и с применением рассрочки. По его оценкам, на последние в 2025 году пришлось не менее 20% продаж. Из-за этого реальные объемы выручки могут существенно отличаться от официальной статистики.

Различия в динамике доходов компаний объясняются спецификой рынков и сегментов, в которых они работают, а также маркетинговыми стратегиями и степенью зависимости от ипотеки, говорит эксперт Аналитического кредитного рейтингового агентства Антон Тренин. Ценовой сегмент ПИК наиболее соответствует условиям семейной ипотеки, а MR Group строит дорогое жилье — покупатели квартир этой группы меньше зависят от кредитов.