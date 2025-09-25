Для большинства россиян (79,5%) благоустроенный двор — один из главных факторов при покупке квартиры. Но исследование девелоперской компании FORMA, проведенное в августе на выборке около 1 тыс. человек, показывает: более половины жителей в возрасте 26–40 лет оценивают придомовую территорию неудовлетворительно. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Главная причина выйти во двор для 47,4% респондентов — просто провести время на свежем воздухе. Остальные мотивы более прагматичны: прогулки с детьми (16,2%), рекомендации врачей по оздоровительным прогулкам (9,7%), выгул домашних животных (9,1%), занятия спортом (7,5%) и даже работа вне дома (10,1%). В среднем люди проводят во дворе от получаса до двух часов, что объясняет высокую значимость благоустройства при выборе жилья.

Однако реальная картина далека от идеала. Лишь 22,4% россиян регулярно пользуются дворовой инфраструктурой. Около 42% выходят туда всего несколько раз в месяц, а почти половина (47,7%) признают: их двор недостаточно благоустроен. Основные жалобы — нехватка мест для отдыха, шум и толпы людей.

Особенно остро проблема стоит перед семьями и людьми активного трудоспособного возраста. Среди жителей 31–40 лет недовольных дворами оказалось 59%. При этом именно группа 36–40 лет, испытывающая дефицит свободного времени, готова уделять его прогулкам, если бы для этого были условия. У молодежи же (18–21 год) времени на такие активности просто нет.

Запрос на качественные общественные пространства у дома огромен. Почти половина опрошенных (49,4%) жалуются на нехватку свежего воздуха. Более 91% респондентов сказали, что проводили бы больше времени во дворе, если бы там появились парковые зоны. И почти столько же (90,9%) уверены, что новые объекты инфраструктуры изменили бы их отношение к прогулкам.

«Обустроенный двор перестал быть приятной дополнительной опцией, а превратился в ключевой фактор выбора жилья. Горожанам нужна многофункциональная инфраструктура в шаговой доступности: охраняемые территории, культурные и спортивные объекты, игровые площадки и богатое озеленение. Для девелоперов это не только вопрос инвестпривлекательности, но и социальная задача — формировать среду, которая повышает активность жителей и качество их жизни», — отмечает руководитель FORMA Илья Чепрасов.

Авторы исследования отмечают рост «урбанистической грамотности» россиян. Жители все чаще осознают ценность гармоничной и зеленой среды. И дворы становятся не только фактором покупки квартиры, но и драйвером устойчивого развития городов.