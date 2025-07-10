В 2025 году подавляющее большинство застройщиков Москвы проектирует придомовые территории исключительно с ориентацией на молодые семьи с детьми, практически игнорируя потребности других возрастных групп, выяснили в консалтинговой компании Key Capital. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Аналитики провели детальную оценку качества организации дворовых пространств в современных жилых комплексах столицы.

В выборку вошли 100 жилых комплексов разных ценовых сегментов, что составляет около четверти всего рынка новостроек Москвы. Каждый проект оценивался по специально разработанному кодификатору, включающему более 50 элементов благоустройства — от традиционных детских площадок до специализированных зон для занятий спортом и отдыха пожилых людей.

Результаты исследования демонстрируют ярко выраженный дисбаланс в подходах к благоустройству. Наибольшее внимание девелоперы уделяют самым маленьким жителям — дошкольникам. Индекс обеспеченности инфраструктурой для этой возрастной группы достигает 2,8 балла при базовом уровне в 1,0 балл.

Дети школьного возраста также не обделены вниманием — их показатель составляет 1,9 балла. Это означает, что практически в каждом дворе можно найти разнообразные игровые комплексы и площадки, рассчитанные на детей до 12 лет.

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Однако ситуация меняется, когда речь заходит о подростках и людях старшего возраста, которые оказались фактически «невидимыми» для застройщиков — их индексы обеспеченности инфраструктурой составляют лишь 0,8 балла, что ниже минимально необходимого уровня.

Взрослые находятся в несколько лучшем положении с показателем 1,5 балла, но и здесь речь идет преимущественно о стандартных решениях вроде простейших тренажеров и прогулочных дорожек без какого-либо разнообразия.

Особенно остро проблема дисбаланса проявляется в массовом сегменте жилья. Здесь девелоперы практически полностью концентрируются на создании детской инфраструктуры, тогда как потребности остальных жителей остаются без внимания. Показатели обеспеченности для подростков (0,4 балла) и пожилых людей (0,3 балла) в этом сегменте чрезвычайно низки.

В проектах бизнес-класса ситуация несколько лучше, но структурный перекос сохраняется. Несмотря на более качественное исполнение и использование дорогих материалов, основное внимание по-прежнему уделяется детям.

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Премиальный сегмент демонстрирует более сбалансированный подход, особенно в части создания комфортной среды для взрослых и пожилых жителей. Наиболее гармоничная картина наблюдается в элитных комплексах, где инфраструктура проектируется с учетом потребностей всех возрастных групп.

Генеральный директор Key Capital Ольга Гусева отметила, что современные дворы превратились в своего рода резервации для детей. Она подчеркнула, что такой подход может быть оправдан с точки зрения маркетинга, но абсолютно недальновиден стратегически.

По ее словам, дети растут, взрослые стареют, и уже через несколько лет тщательно спроектированные детские площадки окажутся невостребованными, а отсутствие специализированной инфраструктуры для других групп сделает территорию жилого комплекса малопривлекательной.