Подразделение MTS AI выпустило второе поколение своей большой языковой модели Cotype Pro 2, ориентированной на корпоративные задачи. Новая версия имеет 32 млрд параметров, работает на 40% быстрее предыдущего поколения и на 50% лучше обрабатывает длинные тексты объемом до 900 тыс. символов.

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Cotype Pro 2 построена на основе китайской нейросети Qwen2.5 32B. Исследователи МТС дообучили ее на собственном наборе данных, чтобы алгоритм смог лучше справляться со специфичными корпоративными задачами. В экспериментах разработчики попросили добровольцев сравнить ответы Cotype Pro 2 с двумя другими современными моделями — Claude 3.7 Sonnet и GPT-4.5. Оказалось, что в некоторых тестах алгоритм МТС находится на уровне нейросети Antropic, но почти везде проигрывает продукту OpenAI.

Благодаря относительно небольшому размеру, развернуть новую модель можно даже на внутренней инфраструктуре компании без подключения к внешним серверам. Такой метод позволяет повысить защищенность конфиденциальных данных. В ближайшие два года MTS AI планирует выпустить серию специализированных ИИ-агентов для госсектора, банковской сферы, ритейла и других отраслей на основе Cotype Pro 2.

Перед выпуском MTS AI тестировала Cotype Pro 2 в реальных условиях на протяжении трех месяцев. В банковской сфере модель автоматически сортировала обращения в службу поддержки, а для МТС Live создавала описания мероприятий.