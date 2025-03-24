Создатели высокотехнологичных стартапов с выручкой от 20 млн руб. смогут поучаствовать в инвестиционном конвейере с перспективой привлечения до 500 млн руб. в свой бизнес. О деталях совместного проекта с финтех-компанией «Точка» «Инк.» рассказали в Центре корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератор ФРИИ».

Программа ориентирована на быстрорастущие стартапы с выручкой от 20 млн руб. которые разрабатывают технологичные решения, способные со своей стороны усилить экосистему сервисов «Точки» в таких сферах, как e-commerce и розничная торговля, финтех, закупки и логистика, маркетинг и продвижение, а также сегментные b2b и b2c сервисы и услуги для предпринимателей, ИИ-решения и другие.

Поучаствовать в конвейере можно как на уровне пилотных проектов, партнерств и инвестиций в развитие идеи, так и продажей доли стартапа или даже полного приобретения (M&A).

Чтобы попасть в программу, нужно будет пройти отбор в несколько этапов: первичный скоринг и индивидуальные встречи с бизнес-заказчиками, затем анализ продукта и бизнес-кейса экспертами, а после рассмотрение отобранных проектов топ-менеджерами «Точки». Ожидается, про рассмотрение заявок займет не больше четырех недель.

По словам СЕО «Точки» Андрея Завадских, речь идет не просто об инвестициях, но о создании партнерских отношений. «Наша цель — быть стратегическим партнером, который помогает расти, а не ограничивает. Мы готовы совместно работать над продуктами, тестировать идеи и находить новые решения, расширяя экосистему, которую строим уже много лет», — рассказал он.

В свою очередь руководитель направления инвестиций и трансформации бизнеса «Акселератора ФРИИ» Анастасия Демидова уточнила, что стартап при участии в конвейере сразу попадает в работу: бизнес-заказчик получает решение, тестирует гипотезу, рассчитывает бизнес-кейс и запускает партнерство. «Такой формат делает поиск и интеграцию технологических компаний частью операционных процессов, ускоряет сделки и повышает шансы стартапов на масштабирование»», — добавила Демидова.

Заявки принимаются с марта 2025 года, а в апреле «Точка» и «Акселератор ФРИИ» проведут мероприятие, где вместе с основателями портфельных компаний расскажут обо всех тонкостях взаимодействия в рамках долгосрочного партнерства.

В прошлом году «Точка» рассказала «Инк.» о запуске нового направления под названием бухтех, которое будет включать в себя бухгалтерские сервисы, продукты и профессиональное комьюнити. Инвестиции в сам продукт и технологии составили около 1 млрд руб. Бухтех, равно как и финтех «Точки», откроет новые возможности для диверсификации деятельности компании и будет включать в себя создание диджитал-ориентированного подхода к комплексному обслуживанию бухгалтеров и бухгалтерских компаний на аутсорсе.