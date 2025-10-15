Самый дорогой загородный особняк в России продается за 8,1 млрд рублей и расположен на Минском шоссе в Московской области.



Резиденция площадью около 1,4 тыс. кв. м находится на участке более 5 гектаров и включает гаражный комплекс, гостевые дома, SPA-зону, спортивный зал с бассейном и теннисный корт.

На втором месте по стоимости — дом площадью 4 тыс. кв. м на Рублево-Успенском шоссе. Его цена составляет 6 млрд руб. Третья строчка рейтинга — особняк во французском стиле за 5,3 млрд руб.

По данным агентства недвижимости Intermark, совокупная стоимость наиболее дорогих домов Московской области по итогам сентября 2025 года достигла 230 млрд рублей.

