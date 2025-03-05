На такой динамичной планете, как Земля, движущие силы перемен могут легко остаться незамеченными. Ученые установили и исследовали связь между Солнцем и планетой. Солнечные пятна, а следовательно, и солнечная активность, вызывают сейсмическую активность, согласно исследованию команды под руководством компьютерного специалиста Матеуса Энрике Жункейры Салданьи из Университета Цукубы в Японии. Новое исследование показало, как это происходит.

Закат над Землей, вид из космоса, с борта Международной космической станции. (НАСА)

«Солнечное тепло приводит к изменению температуры атмосферы, что, в свою очередь, может влиять на такие вещи, как свойства горных пород и движение подземных вод», — говорит Хункиера Салданья.

По его словам, такие колебания могут сделать горные породы более хрупкими и склонными к растрескиванию, например, изменения в количестве осадков и таянии снегов могут изменить давление на границы тектонических плит. Хотя эти факторы, возможно, и не являются основными движущими силами землетрясений, они все равно могут играть роль, которая может помочь в прогнозировании сейсмической активности.

На Земле происходит много всего. Она имеет мягкую внутреннюю часть, покрытую корой, которая разделена на отдельные секции, и активную погодную систему. Существует множество потенциальных триггеров для монументальных сдвигов в коре планеты, которые могут привести к землетрясению.

Исследователи заявляют, что знание триггеров позволит лучше оценить вероятность землетрясений и внимательнее следить за потенциальными ранними предупреждающими признаками. Жункейра Салданья и его коллега, прикладной математик Есито Хирата из Университета Цукубы, выявили корреляцию между активностью солнечных пятен и сейсмической активностью в статье, опубликованной в 2022 году.

Одна из гипотез предполагала, что это может быть связано с теплом. Активность солнечных пятен растет и падает с циклами солнечной активности, которые связаны с инверсией магнитного поля Солнца.

Солнечный максимум — момент, в котором происходит эта инверсия, является временем сильной солнечной активности, а увеличение солнечного излучения из-за вспышек и других солнечных всплесков также создает небольшое повышение температуры, примерно на 0,1–0,2°C.

В последующих исследованиях Жункейра Салданья, Хирата и их коллеги еще больше изучили потенциальную связь с температурой. Они дополнили свою модель, включив записи активности солнечных пятен и записи температуры поверхности Земли, проведя математическое и вычислительное моделирование, чтобы проверить, смогут ли они установить корреляцию.

Результаты показали, что добавление поверхностной температуры к данным повысило точность прогнозов землетрясений, особенно для неглубоких землетрясений, возникающих в верхней части коры планеты, а не для более глубоких толчков, вызванных мантией.

Исследователи утверждают, что поскольку этот слой планеты больше всего подвержен влиянию атмосферной температуры и круговорота воды, вполне логично, что изменения в нем сильнее всего повлияют на верхнюю часть земной коры.

Солнечные пятна на Солнце в феврале 2013 года во время солнечного максимума. (НАСА)

Это открытие подчеркивает, насколько сложна наша планета, а также ее связь с Солнцем, дающим жизнь. Это также дает еще один инструмент, который можно добавить к растущему набору переменных для учета в моделях прогнозирования землетрясений. «Это интересное направление и мы надеемся, что наше исследование прольет свет на общую картину причин землетрясений», — говорит Жункейра Салданья.

Ранее исследователи добились нового рекорда в попытках создать «искусственное солнце» на Земле. Команда ученых впервые удерживала термоядерный синтез в 1,066 сек.(почти 18 мин.). Это достижение может стать прорывом в области энергетических технологий.