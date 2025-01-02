По мнению экспертов, каждая выкуренная сигарета снижает продолжительность жизни на 20 минут. Значит, отказавшись от курения на неделю, можно прожить на день больше. К таким выводам пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL).

Обновленные показатели основаны на последних данных, добавленных к результатам исследования 2000 года. В нем каждая выкуренная сигарета приравнивалась к 11 минутам жизни.

У ученых появилось больше статистических данных о смертности среди курильщиков, что позволяет более точно прогнозировать продолжительность их жизни. Исследователи стремились быстрее обновить расчеты, чтобы мотивировать людей отказаться от пагубной привычки.

По мнению ученых, один из потенциально действенных способов показать вред курения — это оценить среднюю потерю продолжительности жизни на каждую выкуренную сигарету.

Уточняется, что 20 минут — это обобщение, основанное на упрощенной оценке привычки каждого человека. Все, начиная от того, насколько глубоко курильщики каждый раз затягиваются, и заканчивая наличием у них других заболеваний, может повлиять на продолжительность жизни.

Однако интервал в 20 минут позволяет представить, какое воздействие оказывает каждая сигарета на организм, и подчеркивает, что преимущества отказа от курения увеличиваются со временем.

«Вред от курения носит накопительный характер, и чем раньше человек бросает, тем дольше он живет, — пишут исследователи. — Так, человек, выкуривающий 10 сигарет в день и бросающий 1 января 2025 года, может предотвратить потерю целого дня жизни к 8 января, недели жизни к 20 февраля и месяца к 5 августа. К концу года он мог бы сохранить 50 дней жизни».

В Великобритании, где были получены данные исследования, курение в среднем сокращает продолжительность жизни на 10 лет для мужчин и на 11 лет для женщин.

Исследователи подчеркивают, что недостаточно просто сократить количество сигарет, необходимо полностью отказаться от курения, чтобы устранить дополнительные риски заболеваний. Независимо от того, сколько лет курящему и как долго он находится под воздействием этой привычки, найдя способ бросить, он получит пользу.

Ранее сообщалось, что за год применения обновленное лекарство от курения уже предотвратило 1,9 тыс. смертей. Эксперты утверждают, что препарат «Варениклин» снижает тягу к никотину и уменьшает побочные эффекты после отказа от табака. В Англии его принимали около 85 тыс. человек, пока в нем не были обраружены примеси. Теперь эта проблема решена, и регулятор недавно одобрил непатентованную версию препарата.