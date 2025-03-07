Исследование, проведенное в Израиле, выявило, что когда люди проявляют склонность к фаббингу, у них наблюдается незначительное снижение уровня эмпатии. При уменьшении эмпатии люди становятся менее готовы к поступкам, направленным на благо других. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychological Reports

Термин «фаббинг» представляет собой комбинацию слов «телефон» и «игнорирование» и описывает ситуацию, когда человек пренебрегает общением с людьми вокруг него в пользу концентрации на смартфоне. Это явление чаще всего наблюдается во время разговоров, обедов или встреч. Несмотря на то что такие люди физически присутствуют в обществе, они не полностью вовлечены во взаимодействие, так как их внимание рассеяно между устройством и живым общением. Такое поведение может оставлять у окружающих ощущение ненужности.

В результате фаббинг может негативно сказаться на отношениях, снижая количество взаимодействий и разрывая эмоциональную связь. Исследования подтверждают, что фаббинг ассоциируется с низким уровнем удовлетворенности отношениями и увеличением чувства одиночества. Кроме того, он может оказать вредное влияние на психическое здоровье, способствуя социальной изоляции и уменьшая число значимых контактов.

Рост популярности социальных сетей и неустанная зависимость от смартфонов сделали феномен «фаббинг» все более распространенным в повседневной жизни. Согласно опросу, проведенному в 2015 году, 90% участников сообщили, что используют свои телефоны во время общения с другими, а 86% отметили, что стали свидетелями подобного поведения со стороны окружающих.

Для понимания этого конфликта в социальных взаимодействиях исследователи, такие как Томер Шмидт-Барад и Лили Черняк-Хай, решили изучить взаимосвязь между склонностью к прокрастинации, уровнем эмпатии и проявлениями просоциального поведения. Просоциальное поведение определяется как склонность к действиям, которые приносят пользу другим, включая такие формы, как помощь или сотрудничество.

Исследователи провели два исследования, одно из которых включало онлайн-опрос. Цель этого опроса заключалась в том, чтобы выяснить, как фаббинг связан с просоциальным поведением. В опросе приняли участие 220 англоговорящих взрослых, набранных через платформу Prolific. Средний возраст участников составил 33 года. Они заполнили анкеты, которые помогли оценить их склонность к прокрастинации, уровень эмпатии, намерения проявлять заботу о других и уровень самоконтроля.

Второе исследование представляло собой эксперимент с участием 362 человек, говорящих на иврите, из которых 199 были женщинами. Средний возраст участников составил 47 лет. В ходе эксперимента участникам предложили выполнить задание на прайминг, и их разделили на две группы. Одна группа должна была вспомнить случай, когда они использовали телефон во время общения с другими людьми, а другая — ситуацию, когда они воздерживались от использования телефона в такие моменты. Эти задания были направлены на то, чтобы повысить или понизить уровень личной уверенности участников, что, в свою очередь, влияло на вероятность того, что они будут отвлекаться на свои телефоны во время общения. Исследователи провели пилотное исследование, чтобы убедиться в том, что эта манипуляция действительно работает, и результаты подтвердили их гипотезу.

После выполнения задания участники прошли онлайн-опрос, который включал те же вопросы о просоциальности, эмпатии и самоконтроле, что и в первом исследовании.

Результаты первого исследования показали, что люди, которые чаще отвлекаются на свои телефоны, как правило, имеют немного меньший уровень самоконтроля и менее склонны к помощи другим. Однако при этом отвлечение на телефон не связано с уровнем эмпатии, то есть, как они чувствуют и понимают других. Исследователи проверили модель, предполагающую, что отвлечение на телефон приводит к снижению самоконтроля, что, в свою очередь, уменьшает эмпатию. А снижение эмпатии, как они считают, ведет к меньшему желанию помогать другим. Эти результаты подтверждают взаимосвязь между этими характеристиками.

Результаты второго исследования показали, что люди, вспоминающие ситуацию, когда они не помогли кому-то, в среднем испытывают меньше сочувствия, чем те, кто вспоминал момент, когда они воздержались от использования телефона. При этом сочувствие связано с более высоким уровнем самоконтроля и стремлением помогать другим.

Исследователи также изучили модель, в которой предполагалось, что отвлечение на телефон снижает уровень эмпатии, а это, в свою очередь, влияет на уменьшение желания помогать. Результаты подтвердили эту взаимосвязь.

Авторы исследования отметили: «Наши результаты предоставляют предварительные доказательства того, что фаббинг оказывает вредное влияние на намерения помогать другим, а эмпатия играет ключевую роль в этом процессе. Мы также заметили, что привычное поведение, связанное с отвлечением на телефон, отличается от ситуационных факторов, причем первое связано с дефицитом самоконтроля, а второе нет».

Ранее ученые выяснили, что люди, которые постоянно отвлекаются на мобильное устройство, вместо того чтобы поддерживать разговор с собеседником, как правило, испытывают одиночество и чаще подвергаются стрессовым ситуациям. Это исследование предполагает, что одиночество может быть частично взаимосвязано с воспринимаемым фаббингом (отвлечением на мобильное устройство), удовлетворенностью жизнью и психологическим стрессом.