В 2026 году российские регионы будут платить около 15 тыс. руб. за каждого неработающего гражданина в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Но на бюджет это повлиять не должно, так как неработающих становится меньше. О повышении тарифа сообщили в Минздраве.

Freepik

Рост тарифа связан с увеличением бюджета Федерального фонда ОМС, который в следующем году превысит 4,7 трлн руб. При этом власти отмечают, что число неработающих постепенно снижается — в том числе из-за роста занятости и популярности режима самозанятых.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала обязать неработающих самостоятельно платить страховые взносы около 45 тыс. руб. в год и не «жить за счет работающих граждан».

По оценкам, Москва тратит на взносы за безработных около 180 млрд руб. в год, Санкт-Петербург — примерно 63 млрд.

Эксперты отмечают, что повышение тарифа не должно сильно повлиять на бюджеты регионов, так как число граждан без официального рабочего места в стране продолжает снижаться.