Американская сеть Walmart заявила, что не использует персональные данные покупателей для формирования цен и не планирует переходить к такой практике. Компания сделала это заявление на фоне масштабного внедрения электронных ценников в своих магазинах.

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Гендиректор Walmart Джон Фернер заявил, что компания не меняет цены в зависимости от того, кто совершает покупку, и не привязывает их ко времени суток. По его словам, при расчете стоимости товара Walmart не учитывает доход клиента, историю его покупок или предполагаемую готовность заплатить больше.

Фернер подчеркнул, что тот же принцип распространяется и на ИИ-помощника Walmart Sparky. Компания не будет использовать данные из общения пользователя с сервисом, чтобы повысить для него цену или скрыть более дешевые товары, соответствующие запросу.

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В марте компания сообщала, что такая технология уже применяется в 2300 магазинах сети в США. Walmart планирует установить электронные ценники во всех своих магазинах в течение следующего года.

Электронные ценники позволяют магазинам централизованно обновлять стоимость товаров без ручной замены бумажных табличек. В Walmart отмечают, что за счет этого сотрудники тратят меньше времени на рутинное обновление цен в торговом зале.

При этом сами цены в Walmart, разумеется, могут меняться. Компания может снижать их, когда закупки или логистика обходятся дешевле, и повышать при росте закупочных и транспортных расходов. Однако, по словам Фернера, такие изменения не должны зависеть от характеристик конкретного покупателя.

Дополнительное внимание к персонализированному ценообразованию возникло после того, как Федеральная торговая комиссия США потребовала от компаний яснее раскрывать, как данные покупателей могут использоваться при формировании цен.

Walmart тем самым отдельно дистанцируется от модели, при которой цена подстраивается под предполагаемую платежеспособность или готовность конкретного человека платить больше. В компании подчеркивают, что этот подход касается и ИИ-помощника Sparky, несмотря на то что сервис получает дополнительные данные о запросах и предпочтениях пользователя.

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