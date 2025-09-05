Warner Bros Discovery подала в суд на ИИ-стратап Midjourney, обвинив ее в краже работ студии для создания изображений Бэтмена, Супермена, Чудо-женщины, Скуби-Ду и других персонажей, защищенных авторским правом. Об этом пишет Reuters.

Сгенерированное изображение Midjorney (Warner Bros. Discovery)

Компания утверждает, что кража позволила Midjourney обучить свой сервис обработки изображений и видео, чтобы предлагать подписчикам высококачественные загружаемые изображения персонажей «в любой мыслимой сцене».

В жалобе, поданной в суд Лос-Анджелеса, подчеркивается, что Midjourney осознанно игнорировала нарушения: ранее она блокировала генерацию видео на основе пиратских изображений, но в августе сняла ограничения, назвав это «улучшением». «Midjourney приняла расчетливое и ориентированное на прибыль решение не предоставлять никакой защиты владельцам авторских прав, несмотря на знание о масштабах пиратства и нарушений», — говорится в документе.

Иск направлен на возмещение убытков и изъятие прибыли, а также на прекращение дальнейших нарушений.

Ранее, в июне, Walt Disney и Universal подали аналогичный иск к стартапу, де фигурируют персонажи вроде Дарта Вейдера, Барта Симпсона, Шрека и Ариэль. Тогда в Midjourney заявили, что использование работ для обучения ИИ подпадает под добросовестное использование, способствуя свободному обмену информацией и идеями.

По данным Warner Bros, компания Midjourney, основанная в 2022 году Дэвидом Холцем, по состоянию на сентябрь 2024 года насчитывала почти 21 млн пользователей, а ее доход в 2024 году составил около $300 млн.