Двух 15-летних подростков задержали в Сан-Матео после поездки на беспилотном автомобиле Waymo. По данным полиции, во время поездки они пили алкоголь и стреляли из игрушечных бластеров, заряженных гелевыми шариками Orbeez.

Ahmet Kurt, Unsplash

Инцидент произошел днем. После сообщения от Waymo автомобиль остановили, а обоих пассажиров безопасно вывели из салона. Во время проверки выяснилось, что подростки стреляли из игрушечных бластеров с гелевыми шариками Orbeez и одновременно употребляли алкоголь.

В полиции отметили, что даже игрушечные водяные и пневматические пистолеты могут выглядеть как настоящее оружие и вызвать панику у прохожих. Кроме того, стрельба из движущегося автомобиля может привести к травмам, а употребление алкоголя несовершеннолетними само по себе считается нарушением.

Правоохранители добавили, что единственным относительно разумным решением подростков стала сама поездка на беспилотном такси, а не попытка сесть за руль. По их словам, если бы несовершеннолетние управляли автомобилем в состоянии опьянения, последствия могли бы быть гораздо серьезнее.

Waymo — сервис беспилотных такси, принадлежащий компании Alphabet (материнской компании Google). Его автомобили работают без водителя за рулем и уже перевозят пассажиров в нескольких городах США, включая Финикс, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Остин. В нештатных ситуациях операторы могут удаленно связаться с пассажирами или остановить автомобиль, как это произошло в Сан-Матео.

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