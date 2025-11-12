Почему некоторые медиапроекты живут десятилетиями, а другие исчезают после одного сезона? Своим мнением на форуме «Культура. Медиа. Цифра» поделился Гарик Мартиросян, сооснователь Comedy Club Production, который удерживает аудиторию почти 20 лет.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

По его словам, Comedy Club работает как внутренняя творческая экосистема: платформа сама не производит контент, а дает пространство авторам и исполнителям. Участники остаются в проекте только до тех пор, пока они интересны зрителю. Оценкой занимаются креативные продюсеры, и если артист «теряет скорость», ему предлагают двигаться дальше. Такой механизм, по словам Мартиросяна, обеспечивает обновление формата без разрушения его основы.

Мартиросян отметил вклад шоумена Павла Воли, который еще в начале нулевых предложил общение с гостями в дерзком молодежном стиле. Эта находка стала ключевым элементом узнаваемости проекта и сформировала его «интонацию», которая не менялась даже при перестройках медиарынка.

Финансовую устойчивость Comedy Club, по словам его сооснователя, обеспечивает телеканал ТНТ, который инвестирует в проект и остается его главным партнером. При этом концерты и индивидуальная деятельность резидентов находятся за рамками основной программы и относятся к их личным инициативам.

Во время дискуссии модератор сессии Елена Летучая рассказала о собственном опыте смены форматов и добавила, что аудитория готова принимать новые решения, если продукт остается качественным и честным по отношению к зрителю. Мартиросян согласился: в Comedy Club обновляются номера, приемы и подача, но базовая конструкция, знакомая аудитории с 2005 года, остается неизменной.

Он напомнил, что проект пережил несколько эпох индустрии:

«Когда мы начинали, не было ни WhatsApp*, ни YouTube. Их и сейчас нет, а Comedy Club — есть».

Для Мартиросяна это главный аргумент в пользу того, что стабильный формат менять радикально не стоит.

Форум «Культура. Медиа. Цифра» прошел 6–7 ноября на кинозаводе «Москино» и собрал более 160 спикеров из 20 стран. Участники обсуждали будущее медиа, развитие контента, цифровые платформы и новые модели взаимодействия с аудиторией.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.