Почему некоторые медиапроекты живут десятилетиями, а другие исчезают после одного сезона? Своим мнением на форуме «Культура. Медиа. Цифра» поделился Гарик Мартиросян, сооснователь Comedy Club Production, который удерживает аудиторию почти 20 лет.
По его словам, Comedy Club работает как внутренняя творческая экосистема: платформа сама не производит контент, а дает пространство авторам и исполнителям. Участники остаются в проекте только до тех пор, пока они интересны зрителю. Оценкой занимаются креативные продюсеры, и если артист «теряет скорость», ему предлагают двигаться дальше. Такой механизм, по словам Мартиросяна, обеспечивает обновление формата без разрушения его основы.
Мартиросян отметил вклад шоумена Павла Воли, который еще в начале нулевых предложил общение с гостями в дерзком молодежном стиле. Эта находка стала ключевым элементом узнаваемости проекта и сформировала его «интонацию», которая не менялась даже при перестройках медиарынка.
Финансовую устойчивость Comedy Club, по словам его сооснователя, обеспечивает телеканал ТНТ, который инвестирует в проект и остается его главным партнером. При этом концерты и индивидуальная деятельность резидентов находятся за рамками основной программы и относятся к их личным инициативам.
Во время дискуссии модератор сессии Елена Летучая рассказала о собственном опыте смены форматов и добавила, что аудитория готова принимать новые решения, если продукт остается качественным и честным по отношению к зрителю. Мартиросян согласился: в Comedy Club обновляются номера, приемы и подача, но базовая конструкция, знакомая аудитории с 2005 года, остается неизменной.
Он напомнил, что проект пережил несколько эпох индустрии:
«Когда мы начинали, не было ни WhatsApp*, ни YouTube. Их и сейчас нет, а Comedy Club — есть».
Для Мартиросяна это главный аргумент в пользу того, что стабильный формат менять радикально не стоит.
Форум «Культура. Медиа. Цифра» прошел 6–7 ноября на кинозаводе «Москино» и собрал более 160 спикеров из 20 стран. Участники обсуждали будущее медиа, развитие контента, цифровые платформы и новые модели взаимодействия с аудиторией.
* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.