7 ноября на площадке TAU на Рязанском проспекте в Москве в рамках форума «Культура. Медиа. Цифра» прошла сессия «Поймай зумера, если сможешь», собравшая работодателей, хедхантеров и молодых создателей контента. Разговор начался с простого вопроса, который давно тревожит компании: почему поколение Z не хочет входить в знакомую корпоративную систему и что бизнесу делать с новой культурной повесткой сотрудников до 25 лет.

Модератор дискуссии Наталия Гасанханова обратила внимание, что зумеры приходят в рабочие команды уже с новым культурным багажом — визуальной коммуникацией, привычкой к горизонтальному общению и высокой чувствительностью к прозрачности процессов. Для них важнее не статус, а возможность влиять и проявлять себя без лишней формальности.

По словам креативного директора «Инка» Михаила Конева, он сам не понимает, как работать с зумерами, но главное — нужно иметь терпение. Он вспомнил, что его музыкальные пристрастия его деду казались «мурой».

«Теперь я сам стал этим моральным дедушкой, которого потряхивает от их (молодых людей — «Инк») слов и подходов. Но зумеры, как ни крути, хорошие. У них есть душа, еще не съеденная искусственным интеллектом», — уверен Конев.

Хедхантер для топ-корпораций Софья Беляндинова в свою очередь заявила, что разрыв поколений чаще связан не с ценностями, а с процессами и коммуникацией. По ее словам, чтобы зумеры работали эффективно, компании должны соблюдать базовые принципы.

«У поколения Z есть три запроса: честные правила, ясные задачи и уважительное общение. Когда эти три пункта выполняются, они работают быстро, лояльно и без драм», — отметила Беляндинова.

Блогеры Сергей Курбатов и Екатерина Тюрина говорили о том, что гибкость, к которой стремится поколение Z, не означает хаоса. Наоборот — это попытка сфокусироваться на результате, а не на отсиживании часов. Молодые сотрудники готовы вкладываться, если понимают смысл задачи и видят, что их мнение учитывают, а коммуникация построена на диалоге, а не на командном тоне.

Отдельное внимание уделили тому, почему офисные правила часто вызывают у молодых специалистов напряжение. В числе причин — непрозрачные процессы, отсутствие обратной связи и формальные требования, которые выглядят для них скорее ритуалами, чем рабочими инструментами. Спикеры отметили, что авторитарные модели управления для поколения Z — прямой путь к быстрой потере мотивации.

Тема коммуникации стала центральной частью обсуждения. Зумеры иначе считывают сарказм, часто воспринимая его как демонстрацию пренебрежения, и ожидают, что менеджеры объясняют не только «что делать», но и «зачем».

Сессия показала: для нового поколения уважительное общение — это рабочий инструмент, а не «приятный бонус».

Не обошли стороной и вопрос испытательного срока: молодые специалисты действительно не готовы тратить три месяца на «вхождение», если видят, что рабочие процессы непрозрачны или лидер не заинтересован в их развитии. Однако участники дискуссии сошлись в том, что это не слабость, а новая система ценности времени и скорости отбора.

В финале эксперты сделали общий вывод: корпоративная культура меняется необратимо. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям нужно перестраивать лидерские модели, упрощать коммуникацию, делать правила понятными и строить рабочие процессы вокруг уважения, диалога и ясных задач. В противном случае комментарии из тиктока о «корпоративном крахе» рискуют стать реальностью.