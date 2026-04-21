WhatsApp* тестирует платную подписку с дополнительными возможностями персонализации — от значков и тем оформления до рингтонов и других элементов интерфейса. При этом базовый способ общения в мессенджере не меняется.

Представитель компании сообщил, что WhatsApp Plus тестируют как дополнительную, необязательную подписку — для пользователей, которым нужны более гибкие настройки и расширенные инструменты управления приложением. В компании уточняют, что это ранний этап эксперимента, цель которого — собрать обратную связь и оценить интерес к новым функциям.

Среди функций — расширенные инструменты управления чатами, дополнительные способы их организации и новые варианты оформления интерфейса. Подписка также может включать дополнительные настройки закрепления чатов и уведомлений, однако финальный набор функций на данном этапе тестирования может изменяться.

Сейчас WhatsApp Plus доступен лишь небольшой части пользователей в отдельных регионах. Компания не раскрыла точную стоимость подписки, однако, по данным WABetaInfo, цена может составлять около €2,49 в месяц в странах Европы и 229 пакистанских рупий (примерно $0,82) в Пакистане. Также отмечается, что доступен бесплатный пробный период сроком на один месяц.

В текущем виде проект — это эксперимент с платной персонализацией внутри мессенджера без изменений базовой структуры сервиса и основного функционала общения.

*WhatsApp — принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской

