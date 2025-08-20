К команде объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) присоединился бывший CEO Gett Анатолий Сморгонский. Он возглавит новое подразделение, которое займется развитием сервиса такси.

Фото: Пресс-служба РВБ|Wildberries & Russ

Ранее Сморгонский занимал руководящие позиции в Bibi, Gett и других крупных компаниях. Теперь в РВБ он сосредоточится на развитии направления «Такси». Сервис уже проходит бета-тестирование в Минске, и планирует запуск в нескольких других странах.

«К нашей команде присоединился Анатолий Сморгонский — профессионал ridetech-рынка. Уверена, его экспертиза и опыт помогут создать по-настоящему полезный и востребованный продукт, которым будут пользоваться миллионы людей ежедневно. Я желаю Анатолию успехов в решении тех сложных задач, которые перед ним сейчас стоят», — написала в своем Telegram-канале основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким.

«РВБ — очень амбициозная компания, которая обладает большими ресурсами для развития новых направлений бизнеса. Я рад присоединиться к профессиональной команде и уверен, что вместе мы сможем создать конкурентный сервис такси как в странах присутствия Wildberries & Russ, так и за пределами текущей географии компании», — подчеркнул Сморгонский.

Ранее маркетплейс Wildberries сообщил о запуске в тестовом режиме витрин с квартирами новостроек. В карточках объектов будет представлена ключевая информация — расположение, срок сдачи, площадь, цена и другие параметры.