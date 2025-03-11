Объединенная компания Wildberries и Russ объявила о запуске в режиме тестирования нового приложения с видео — Wibes. Видеоплатформа позволит пользователям выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например обзоры на товары и подборки, а также контент о новинках и трендах, что поможет продавцам продвигать свою продукцию.

В Wildberries утверждают, что с помощью нового приложения продавцы смогут увеличить узнаваемость своих брендов и повысить лояльность покупателей, а также эффективно продвигать товары.

В пресс-службе компании рассказали, что Wibes создает персональную ленту для каждого пользователя на основе его подписок, понравившихся роликов и покупок на маркетплейсе.

Пользователь может добавить товары из видео, и они сразу же отобразятся в корзине в приложении и на сайте Wildberries. В beta-версии платформы сейчас размещены сотни тысяч роликов от более 1 тыс. продавцов, а также подборки от блогеров.

«Я давно хотела создать такое пространство, которое лучше познакомит покупателей с товаром с помощью видео-обзоров и небольших статей, а продавцам и блогерам даст новые возможности. Я уже начала тестировать и одной из первых завела личный аккаунт», — сообщила она.

После завершения тестового периода, авторы контента и блогеры смогут пользоваться монетизацией, а для рекламодателей будут предусмотрены инструменты для анализа рекламных метрик. Приложение уже сейчас можно скачать в Google Play и AppStore.

Напомним, что в 2024 году первое место в рейтинге онлайн-платформ для торговли занял Wildberries, а российский рынок онлайн-торговли вырос на 37%, до 11,3 трлн руб. По данным аналитиков, это более 20% всех розничных продаж в стране.

Стоит отметить, что ранее подобный сервис под названием Cloud Video запустил Yandex Cloud. Он позволяет интегрировать видеообзоры и отзывы о продуктах на сайты и в веб‑приложения, размещать учебные материалы на LMS‑платформах и проводить онлайн‑трансляции.