Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) заключила стратегическое соглашение с крупнейшим инвестхолдингом Эфиопии — Ethiopian Investment Holdings (EIH). Подписание меморандума о взаимопонимании состоялось в Москве при участии генерального директора РВБ Роберта Мирзояна и главы EIH Брука Тайе, сообщили «Инку» в пресс-службе компании.

Unsplash

С этого партнерства российская платформа начинает свою экспансию на африканский континент. Новый партнер займется локализацией продуктов и сервисов РВБ для эфиопского рынка.

Сотрудничество охватит как развитие электронной коммерции и логистической инфраструктуры, так и реализацию совместных инвестиционных и технологических инициатив. Это открывает перспективы для долгосрочного сотрудничества не только в Эфиопии, но и в других странах региона.

Региональный партнер российской платформы Ethiopian Investment Holdings — крупнейший суверенный фонд благосостояния на африканском континенте, управляющий активами на сумму свыше $150 млрд. Это системообразующая организация для Эфиопии в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), инвестиции из него идут в ключевые сектора экономики, включая энергетику, логистику и биотехнологии.

По мнению исполнительного директора РВБ Роберта Мирзояна, для производителей обеих стран рынки России и Эфиопии весьма привлекательны и имеют большой экспортный потенциал. А выход РВБ позволит привнести экспертизу этой цифровой платформы в логистическую инфраструктуру Эфиопии, дать импульс развитию предпринимательства и рекламного рынка.

Со своей стороны генеральный директор EIH Брук Тайе охарактеризовал подписанное соглашение как важную веху в продвижении стратегических интересов Эфиопии.



Это партнерство может стать катализатором трансформации рынка электронной коммерции не только Эфиопии, но и всего восточноафриканского региона, создав новые возможности для местных предпринимателей и производителей.