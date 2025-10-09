Объединенная компания Wildberries & Russ объявила о запуске нового финансового инструмента — «WB Копилки», которая позволит пользователям инвестировать в компании интернет-торговли. Продукт создается как альтернатива традиционным депозитам и будет доступен прямо в мобильном приложении маркетплейса. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Доходность по «WB Копилке» будет привязана к ключевой ставке, а начать инвестировать можно будет с суммы от 100 руб. По замыслу разработчиков, это сделает инвестиции доступными широкой аудитории — от начинающих пользователей до тех, кто хочет диверсифицировать личные финансы.

В будущем владельцы копилок смогут вкладываться не только в крупные проекты маркетплейса, но и в бизнес продавцов, работающих на площадке. Таким образом, новый инструмент может стать дополнительным источником финансирования для малого и среднего бизнеса, особенно в регионах, где традиционные банковские продукты остаются менее доступными.

Запуск «WB Копилки» стал возможен после появления в законодательстве режима операторов инвестиционных платформ — регулирования, которое упростило создание подобных сервисов в России. По данным BusinessStat, c 2020 по 2024 год рынок краудфандинга в России вырос в восемь раз — с 7 до 53 млрд руб. Причем в 2023–2024 годах наибольший прирост зафиксирован в сегменте малого бизнеса и социальных проектов.

Подобные сервисы могут изменить рынок частных инвестиций. Анализ на платформе NAFI показывает, что интернет-магазины выигрывают в доверии аудитории за счет возможностей укрепить бренд и донести ценности. То есть пользователи маркетплейсов уже доверяют платформам как месту покупок, а теперь смогут использовать их и для финансовых инструментов. Однако следует учитывать риски и внимательно изучать условия инвестирования, поскольку доходность таких продуктов напрямую зависит от рыночной ситуации.

Развитие инвестплатформ на базе экосистем крупных компаний открывает новые возможности для малого бизнеса: бизнесы получают альтернативный источник капитала, а потребители — более простые и понятные инструменты вложений.