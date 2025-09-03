Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) запустила тестовую версию функции виртуальной примерки одежды на основе фотографии пользователя в своем мобильном приложении. Об этом сообщила основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Freepik

Инструмент под названием «Клиентская примерка» позволяет покупателям загружать свое изображение и посмотреть, как выбранная вещь выглядит на их фигуре.

В карточках подходящих товаров появляется кнопка «Посмотреть вещь на себе», после нажатия на которую можно использовать как существующее фото, так и снять новое в реальном времени.

Функция основана на технологиях компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которые учитывают пропорции тела, цвет кожи, перспективу и другие особенности для точного наложения одежды.

В пресс-службе компании добавили, что сейчас идет сбор отзывов от продавцов и клиентов для улучшения сервиса.

В августе 2023 года в iOS-приложении онлайн-ретейлера Lamoda также стала доступна виртуальная примерочная одежды. Чтобы выбрать подходящий размер одежды, клиент этого магазина может настроить четыре параметра: пол, возраст, рост и вес. Также можно указать дополнительные характеристики и особенности телосложения.